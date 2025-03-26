Нафта дорожчає, але пальне в Україні дешевшатиме: чому це станеться

У той час як в Україні продовжують дорожчати продукти харчування, очікується серйозне зниження цін на паливо. Ще до кінця березня ціни на бензин і дизельне паливо можуть знизитися приблизно на 1 гривню.

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Про це повідомляє сайт delo.ua з посиланням на експертів паливного ринку. За їхніми словами, незважаючи на те, що світові ціни на нафту зростають, паливо в Україні продовжить тенденцію до зниження цін.

Так, після застосування США санкцій проти покупців іранської нафти 21 березня, світова ціна на нафту марки Brent зросла з 72 до 73,35 дол. за барель. Проте, на думку директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, ціни на бензин і дизпаливо можуть цього тижня додатково знизитися ще на 1 грн/л, оскільки ціна на нафту залишається низькою.

«Я не виключаю, що цього тижня ми побачимо додаткове зниження. Ціни в групі вже відіграли зниження цін на нафту, а в роздрібному сегменті залишається потенціал до здешевлення мінімум на 1 грн/л», — наводить видання думку експерта.

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Засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Леушкін також вважає, що наразі роздрібний ринок зберігає потенціал для подальшого здешевлення бензину і дизпалива. Однак цей потенціал може бути нівельовано, якщо глобальні ціни на нафту зростуть.

«Є всі підстави говорити про зниження цін на бензин і дизель ще на 1 грн/л. Це відбудеться до початку квітня. Але, якщо внаслідок нових заяв ОПЕК про зниження квот на видобуток або загострення війни з єменськими хуситами ціна на нафту зросте, ринок відкладе зниження цін на паливо», — вважає експерт.

Зауважимо, що порівняно з березнем 2024 року світові ціни на нафту сьогодні помітно нижчі — близько 73,35 доларів за барель проти 86 доларів у березні 2024-го.

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Як писали «ФАКТИ», зниження цін на пальне в Україні почало фіксуватися ще наприкінці лютого.

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