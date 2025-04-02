Надбавка до пенсії у 944 грн: хто й коли може її отримати
З 1 квітня на підвищення пенсії очікують близько 629 тисяч українських пенсіонерів, які продовжують працювати. Проте також деякі українці можуть розраховувати на збільшення у розмірі 944 гривні своєї пенсійної виплати, щоправда, далеко не всі. Таке право дає Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю». Згідно з ним пенсіонери, які досягли 80 років і відповідають низці критеріїв, мають право на доплату.
До таких необхідних критеріїв відносяться:
- досягнення віку 80 років і більше;
- проживання окремо від інших осіб;
- людина за станом здоров'я потребує постійного стороннього догляду;
- отримує пенсію за віком.
Пенсіонер, який потребує догляду, має пройти лікарсько-консультативну комісію та у разі позитивного її висновку — подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України та надати такі документи:
- висновок лікарсько-консультативної комісії, що підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді;
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
- витяг з Пенсійного фонду України, що підтверджує відсутність інших надбавок для догляду.
Для працюючих українських пенсіонерів розмір їхньої заробітної плати ніяк не вплине на індексацію та перерахунок виплат у квітні.
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