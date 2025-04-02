Надбавка до пенсії у 944 грн: хто й коли може її отримати

З 1 квітня на підвищення пенсії очікують близько 629 тисяч українських пенсіонерів, які продовжують працювати. Проте також деякі українці можуть розраховувати на збільшення у розмірі 944 гривні своєї пенсійної виплати, щоправда, далеко не всі. Таке право дає Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю». Згідно з ним пенсіонери, які досягли 80 років і відповідають низці критеріїв, мають право на доплату.

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До таких необхідних критеріїв відносяться:

- досягнення віку 80 років і більше;

- проживання окремо від інших осіб;

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- людина за станом здоров'я потребує постійного стороннього догляду;

- отримує пенсію за віком.

Пенсіонер, який потребує догляду, має пройти лікарсько-консультативну комісію та у разі позитивного її висновку — подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України та надати такі документи:

- висновок лікарсько-консультативної комісії, що підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді;

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- паспорт громадянина України;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

- витяг з Пенсійного фонду України, що підтверджує відсутність інших надбавок для догляду.

Для працюючих українських пенсіонерів розмір їхньої заробітної плати ніяк не вплине на індексацію та перерахунок виплат у квітні.

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