Два десятки років разом: король Чарльз III та королева Камілла відзначають в Італії 20-у річницю весілля (фото)

Король Великобританії Чарльз III та королева Камілла святкують сьогодні, 9 квітня, порцелянове весілля в Італії — як відомо, візит було заплановано ще кілька років тому.

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Для урочистої фотозйомки 77-річна королева одягла білу сукню від Анни Валентайн, яка створювала її весільні образи у 2005 році. А 76-річний король Великобританії віддав перевагу синім костюмам у смужку із сірою краваткою.

Одруження давніх коханих, короля Карла III та королеви Камілли, відбулося 9 квітня 2005 року у цивільному, а не церковному порядку в ратуші у Віндзорі, що було вперше в історії королівської родини. Для обох цей шлюб став другим.

У 1981 році Чарльз, тоді ще принц, одружився з Діаною Спенсер, яка згодом стала принцесою Діаною, яка здобула світову славу. Їх шлюб вважали невдалим через роман сина королеви Єлизавети II з Каміллою Паркер-Боулз, що тривав багато років.

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У шлюбі Діана народила двох синів: спадкоємця престолу Вільяма та принца Гаррі. З 1992 року подружжя жило окремо, в 1996 році воно розлучилося. Через рік принцеса Діана загинула в аварії у Парижі разом зі своїм бойфрендом.

Своєю чергою, Камілла з 1973 по 1995 рік була одружена з Ендрю Паркер-Боулзом, від якого народила сина Тома (похресник короля Чарльза III) та дочку Лору.

Нагадаємо, що принцеса Діана, мати Вільяма та Гаррі, прагнула подарувати дітям не «королівське», а звичайне дитинство. Крім цього, вона була дуже терплячою та толерантною мамою, але навіть її хлопці змогли до стану, коли вона звеліла одному з них «заткнутися».

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