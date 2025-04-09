Головна мета Трампа — нова індустріалізація США. Зараз країна живе в борг. Про це пише політолог Євген Філіндаш.

Експерт підкреслює, що у США давно склався дефіцит торгового балансу, який зростає з кожним роком. «Штати купують на зовнішніх ринках майже на трильйон (!) доларів більше товарів, ніж продають там. Дефіцит федерального бюджету США досяг ще більш жахливої цифри в 1,9 трлн доларів (6,2% від ВВП). Світовий лідер уже багато років живе, по суті, в борг. І небезпечно надута фінансова бульбашка рано чи пізно лопне. Трамп, розуміючи це, йдучи до влади, обіцяв до 2028 р. знизити дефіцит удвічі — до 3% від ВВП», — акцентує політолог.

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Філіндаш вважає, що американський президент зараз намагається скоротити дефіцит федерального бюджету коштом інших країн, а не коштом своїх виборців із числа пересічних американців. «Метою Трампа є нова індустріалізація США, відтворення на якісно новому технологічному рівні американської промисловості — того самого реального сектору економіки, який забезпечить американцям нові робочі місця і вищий рівень життя. Для цього, очевидно, знадобляться не рік-два, а набагато більше. Найближчим часом і для самих США, і для всього світу, можна очікувати скоріше негативних наслідків, які вже почали проявлятися — у вигляді падінь фондових ринків тощо», - акцентує експерт.

«Багато нинішніх кроків Трампа — це якраз те, що він публічно декларував ще до свого повернення в Білий Дім. І сьогодні він просто виконує власні передвиборчі обіцянки, саме для цього за нього і проголосувала більшість американців», — резюмує політолог.

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Нагадаємо, раніше Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит з іншими країнами.

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