Астрологи Східної традиції, а також Пивоваров, Shumei та деякі інші виконавці обіцяють, що сьогодні-завтра пощастить тому, хто уважно слухає ритм подій і вміє отримати користь навіть із хаосу.



А чого чекати від розкладу за картами Таро, пише спеціалізовано видання.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Маг»

Перед Овнами відкриються можливості, які потребують твердої впевненості. Важливо зберігати спокій і не вступати у суперечки на роботі. Будь-які конфлікти можуть спричинити тривалі наслідки.

Порада карт — Використовуйте момент, щоб закласти фундамент для нового проєкту.

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Тілець — «Імператор»

Для Тельців день стане вирішальним, особливо якщо заплановано важливі переговори. Ваша сила у переконанні та наполегливості принесе результат. Зараз ідеальний час для того, щоб заявити про свої погляди.

Порада карт — Не бійтеся брати на себе відповідальність .

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Близнюки — «Колісниця»

Близнюкам пророкують рух уперед та емоційне піднесення. Важливо бути відкритими і не боятися вийти за межі звичного кола спілкування. На роботі буде можливість показати свої лідерські якості та продемонструвати професіоналізм.

Порада карт — Не відволікайтеся на дрібниці.

Рак — «Сила»

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Ракам варто проявити терпіння, витримку та внутрішню стійкість. День сприятливий для занять, пов'язаних зі здоров'ям, а також для домашніх справ. Не варто розкривати всі свої плани колегам чи малознайомим людям.

Порада карт — Намагайтеся приділити увагу своєму емоційному стану.

Лев — «Сонце»

У Левів день буде наповнений позитивом і натхненням. Дуже добре вдасться виявити ініціативу у професійних справах, начальство оцінить ваші зусилля. Проте не варто розслаблятися — важливо бути готовим до нових завдань.

Порада карт — настройтеся на зустріч, яка наповнить вас радістю та відчуттям щастя.

Діва — «Трійка Жезлів»

Діви можуть просунутися у своїх цілях. День сприятливий для покупок, планування та прийняття рішень на майбутнє. Емоційно можете відчути хвилювання, але ви перебуваєте на вірному шляху.

Порада карт — Не забувайте про відпочинок та збереження балансу.

Терези — «Дев'ятка Жезлів»

Терезам варто бути обережними і берегти свої сили. Важливо не брати на себе багато обов'язків, щоб не перевтомитися. Корисним буде віддалитися від суєти і побути наодинці із собою. Намагайтеся не вступати в конфлікти.

Порада карт — Присвятіть вечір відпочинку або заняттю, яке вас заспокоює.

Скорпіон — «Туз Кубків»

У Скорпіонів день буде наповнений емоціями, новими можливостями. На вас чекає нове знайомство або творчий проєкт. У відносинах з партнером можливі непорозуміння, але все вирішиться позитивно.

Порада карт — Не бійтеся ризикнути — доля може вас щедро винагородити.

Стрілець — «Десятка Кубків»

Стрільцям день може піднести несподіванки як на роботі, так і в особистому житті. Можливі затримки, непередбачені перешкоди. Важливо зберігати спокій і не дозволяти емоціям брати гору.

Порада карт — Проявіть терпіння та розуміння, не поспішати з висновками.

Козоріг — «Королева Кубків»

У Козорогів завтра буде емоційно насичений день, особливо у спілкуванні з близькими. Можливий несподіваний контакт з людиною з минулого, яка має приховані мотиви. Потрібно бути обережними й не приймати спонтанних рішень.

Порада карт — Намагайтесь не приймати швидких рішень.

Водолій — «П'ятірка Пентаклів»

Водоліям не слід ігнорувати думку оточення. Можливі тимчасові труднощі або внутрішні сумніви. У ділових переговорах виявите терпіння та дипломатичність — це буде ключем до успіху.

Порада карт — Не бійтеся просити підтримки, якщо вона справді потрібна.

Риби — «Король Пентаклів»

Рибам завтра необхідно сконцентруватися на професійних завданнях. Щодо фінансів, то краще відкласти угоди або рішення, якщо є сумніви. День підходить для аналізу, а не для спонтанних витрат або дій. Не варто розкидатися обіцянками, зараз важливо зберігати серйозний підхід.

Порада карт — Знайдіть спосіб розслабитися та перезавантажитись.

Прогноз на тиждень для всіх знаків зодіака від мольфара Макса Гордєєва читайте на сайті «ФАКТІВ».

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