Горіли будинки та автомобілі: вночі «Шахеди» атакували Київ та Миколаїв, є постраждалі (фото)

Під час атаки з повітря у ніч проти 10 квітня під ударами росіян знов перебував столичний регіон та Київ.

За даними ДСНС, рятувальники ліквідовували наслідки атаки противника в двох районах столиці.

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Так, в Дарницькому районі пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобілі. Одна господарча споруда повністю знищена.

В Дарницькому районі Києва пошкоджені приватні будинки. Фото ДСНС

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«Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації», — зазначають у надзвичайній службі.

Під час атаки "шахедів" постраждали дві столичні мешканки. Фото ДСНС

А в Голосіївському районі палала нежитлова забудова. «Уламки БпЛА впали на територію складських приміщень. Є займання. Екстрені служби прямують на місце. Медики наразі викликів не отримували», — повідомляв вночі мер столиці Віталій Кличко.

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Уламки дрона-камікадзе спричинили пожежу на складах в Голосіївському районі. Фото ДСНС

А керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що у Дарницькому районі під час падіння уламків в зруйнованій будівлі була заблокована людина.

За даними КМВА, повітряна тривога ввечері 9 квітня та у ніч на 10 квітня тривала протягом 2 годин 2 хвилин (з 23:34 до 01:37) у звʼязку із загрозою застосування російських ударних БпЛА, а також з 07:01 до 07:26 — у звʼязку із загрозою застосування балістичного озброєння.

Під час нічної дронової атаки на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 30 ворожих БпЛА. 16 — знищено. За наявною інформацію, решта — втрачені або покинули повітряний простір.

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Наразі усі пожежі, спричинені атакою, ліквідованіі. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки.

Наслідки ворожої атаки на столицю ліквідовували більше 50 рятувальників. Фото ДСНС

А у Миколаїві під час атаки дронів-камікадзе постраждали десять містян. За інформацією очільника обласної ВА Віталія Кіма, ворог вдарив по обласному центру 02:45 ночі.

В Миколаєві під час атаки з повітря постраждали 10 містян. Фото ДСНС

«Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Крім того, виникли пожежі в квартирі та на території гаражного кооперативу, які оперативно ліквідували», — зазначив він.

В обласному центрі постраждала житлова забудова, гаражі та автівки. Фото ДСНС

Станом на ранок в лікарні залишаються 29-ти річна жінка та 59-ти річний чоловік — їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Іншим постраждалим допомога надана амбулаторно.

Раніше повідомлялося про терористичний удар росіян балістикою по Кривому Рогу — просто посеред житлової забудови, біля дитячої площадки. В місті загинуло 20 людей, дев'ять з жертв — діти. В місті оголошували триденний траур.

Фото ДСНС

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