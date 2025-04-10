Горіли будинки та автомобілі: вночі «Шахеди» атакували Київ та Миколаїв, є постраждалі (фото)
Під час атаки з повітря у ніч проти 10 квітня під ударами росіян знов перебував столичний регіон та Київ.
За даними ДСНС, рятувальники ліквідовували наслідки атаки противника в двох районах столиці.
Так, в Дарницькому районі пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобілі. Одна господарча споруда повністю знищена.
«Дві жінки звернулися по медичну допомогу: одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації», — зазначають у надзвичайній службі.
А в Голосіївському районі палала нежитлова забудова. «Уламки БпЛА впали на територію складських приміщень. Є займання. Екстрені служби прямують на місце. Медики наразі викликів не отримували», — повідомляв вночі мер столиці Віталій Кличко.
А керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що у Дарницькому районі під час падіння уламків в зруйнованій будівлі була заблокована людина.
За даними КМВА, повітряна тривога ввечері 9 квітня та у ніч на 10 квітня тривала протягом 2 годин 2 хвилин (з 23:34 до 01:37) у звʼязку із загрозою застосування російських ударних БпЛА, а також з 07:01 до 07:26 — у звʼязку із загрозою застосування балістичного озброєння.
Під час нічної дронової атаки на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 30 ворожих БпЛА. 16 — знищено. За наявною інформацію, решта — втрачені або покинули повітряний простір.
Наразі усі пожежі, спричинені атакою, ліквідованіі. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки.
А у Миколаїві під час атаки дронів-камікадзе постраждали десять містян. За інформацією очільника обласної ВА Віталія Кіма, ворог вдарив по обласному центру 02:45 ночі.
«Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Крім того, виникли пожежі в квартирі та на території гаражного кооперативу, які оперативно ліквідували», — зазначив він.
Станом на ранок в лікарні залишаються 29-ти річна жінка та 59-ти річний чоловік — їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
Іншим постраждалим допомога надана амбулаторно.
Раніше повідомлялося про терористичний удар росіян балістикою по Кривому Рогу — просто посеред житлової забудови, біля дитячої площадки. В місті загинуло 20 людей, дев'ять з жертв — діти. В місті оголошували триденний траур.
Фото ДСНС85
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