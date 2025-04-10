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Суспільство та люди

Цифровізація освіти: Поплавський презентував Освітній Медіахаб

10:24 10 квітня 2025
Михайло Поплавський презентує Освітній Медіахаб

В Київському університеті культури створено Освітній Медіахаб, про це повідомив Михайло Поплавський на своїй сторінці в Інстаграм.

На авторському майстер-класі «Медіабізнес, імідж і репутація», який провів Михайло Поплавський для студентів, спікер закцентував на тенденціях розвитку медіабізнесу, зокрема переходу від традиційних форм медіа до цифрових платформ, де головними цінностями стають оперативність, інтерактивність і персоналізований підхід до аудиторії.

«Креативність у цифровому середовищі стає важливим ресурсом. Сьогодні надзвичайно цінується вміння генерувати нестандартні ідеї, які поєднують новітні технології та сучасні підходи до подачі інформації. Освітній Медіахаб на базі Університету культури обʼєднує креативну та перспективну молодь. Це платформа для комунікації студентів із фахівцями сфери медіа, брендів та компаній. Інтерактивна система взаємодії, що відкриває широкі можливості для молоді. Студенти не лише отримують знання, а й активно включаються в професійне середовище. Молоді креатори можуть ділитися своїми нестандартними ідеями з експертами індустрії, отримувати фідбек і реалізувати свої творчі ідеї у реальних кейсах, демонструючи свої вміння потенційним роботодавцям. Медіахаб — це міст між освітою та професійним середовищем».

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Михайло Поплавський підкреслив, що цифровізація освітнього процесу наше майбутнє. Вона відкриває нові горизонти для розвитку освіти, дозволяє зробити навчання більш доступним, інтерактивним і персоналізованим.

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«Використання цифрових платформ, дистанційного навчання, онлайн-курсів і віртуальних лабораторій створює можливості для самостійного опанування знань і розширення кругозору студентів. Ми працюємо над реалізацією інноваційного застосунку «Університет майбутнього» з використанням технологій штучного інтелекту.

Цей цифровий продукт стане універсальною платформою, яка об’єднає всі аспекти освітнього процесу: навчання, адміністрування, комунікацію між студентами та викладачами, автоматизоване оцінювання знань, аналітику навчальних результатів, оптимізацію освітніх програм тощо. «Університет майбутнього» — стане стратегічним партнером у професійному становленні студента.

Цифровізація освіти дозволить готувати нове покоління професіоналів, яке вільно орієнтується в динамічному інформаційному середовищі та здатне творчо відповідати на виклики часу", — зазначив Михайло Поплавський.

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