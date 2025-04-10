Могли померти: популярна співачка шокувала заявою

Популярна співачка Тетяна Решетняк (Tayanna), яка створила проєкт з Тіною Кароль, ледь не загинула разом зі своїм десятирічним сином. Виявилось, що співачка у себе вдома отруїлася чадним газом, який попадав до квартири через порушення при встановленні витяжки. Про це співачка повідомила у сторіз на своїй сторінці у соціальній мережі.

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«Історія на мільйон, яка сталася з нами, — розказала Тетяна. — Я нещодавно прийшла додому, сиджу і відчуваю, що в мене починає боліти голова, печуть очі, мені стає зле, і я вирубаюсь. Почав пищати індикатор газу на лічильнику. Я викликала газову службу. Вони перевірили все і сказали, що до квартири заходить чадний газ, і що ми могли взагалі померти з малим просто вже до завтра. Така історія…«

Виявилося, що отруєння артистки та її сина відбувалося вже декілька місяців. Тетяна скаржилася на погане самопочуття, але все списувала на гормональні проблеми. Артистка звернулася до всіх, щоб контролювали газові прилади.

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«Будь ласка, стежте, в кого газові котли, колонки і все решта, — сказала Тетяна. — Стежте за всім, щоб воно працювало… Бо зараз навіть нормально говорити не можу, забуваю слова і мозок не варить. Виявляється, ми з сином всю зиму труїлися цим чадним газом потрошки, оскільки ми спимо з відкрити вікнами, тож він не сильно на нас так вплинув до смерті. Але починаючи від зими ми почали погано почуватися. Я не могла вранці бігати, займатися спортом. У мене таке було враження, наче мене побили. Я це все списувала, може, в мене депресія, гормональний збій. Аналізи чудові, все добре, психолог говорить, що здорова, і зрозуміти, що це був газ, ми взагалі не могли».

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярна співачка розповіла про виклики під час великої війни.

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