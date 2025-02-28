Магія: українські музиканти записали альбом пісень для емоційної рівноваги

Відомі українські музиканти — TAYANNA, колишній учасник гурту ТНМК Діля та Тіна Кароль, яка була продюсеркою нацвідбору на Євробачення, випустили спільний альбом «Оминай». Це сім пісень-мантр українською мовою, що мають відновлювати ментальну та емоційну рівновагу. Тіна Кароль стала музичною продюсеркою альбому. Над аранжуванням працював Діля, а слова та музику написала і виконала TAYANNA.

ВІДЕО ДНЯ

На своїй сторінці у соціальній мережі TAYANNA виклала допис про враження від роботи над альбомом. За словами співачки, вона навіть не очікувала такого результату.

— Ми задоволені і навіть вражені тим, яким вийшов результат цієї співпраці, — зазначили музиканти. - Коли ми створювали композиції, це була чиста імпровізація — ми вловлювали кожну емоцію, кожен подих одне одного. Проєкт і сама ідея народилися спонтанно. Це альбом про сакральні мотиви, простір для внутрішньої тиші, гармонії та глибокого занурення.

Підписники подякували за музичний альбом та поділилися своїми враженнями.

РЕКЛАМА

«Дуже несподівано і гарно», — написали у коментарях.

«Послухала перед сном. Це щось неймовірне, дійсно магія», — поділилися враженням.

«Ваууу, такі талановиті люди обʼєднались, дуже люблю голос Таянни», — подякували за роботу.

РЕКЛАМА

Раніше Тіна Кароль показала вправу, яку завжди робить перед виходом на сцену​.

РЕКЛАМА

68

Читайте нас у Facebook