Магія: українські музиканти записали альбом пісень для емоційної рівноваги
Відомі українські музиканти — TAYANNA, колишній учасник гурту ТНМК Діля та Тіна Кароль, яка була продюсеркою нацвідбору на Євробачення, випустили спільний альбом «Оминай». Це сім пісень-мантр українською мовою, що мають відновлювати ментальну та емоційну рівновагу. Тіна Кароль стала музичною продюсеркою альбому. Над аранжуванням працював Діля, а слова та музику написала і виконала TAYANNA.
На своїй сторінці у соціальній мережі TAYANNA виклала допис про враження від роботи над альбомом. За словами співачки, вона навіть не очікувала такого результату.
— Ми задоволені і навіть вражені тим, яким вийшов результат цієї співпраці, — зазначили музиканти. - Коли ми створювали композиції, це була чиста імпровізація — ми вловлювали кожну емоцію, кожен подих одне одного. Проєкт і сама ідея народилися спонтанно. Це альбом про сакральні мотиви, простір для внутрішньої тиші, гармонії та глибокого занурення.
Підписники подякували за музичний альбом та поділилися своїми враженнями.
«Дуже несподівано і гарно», — написали у коментарях.
«Послухала перед сном. Це щось неймовірне, дійсно магія», — поділилися враженням.
«Ваууу, такі талановиті люди обʼєднались, дуже люблю голос Таянни», — подякували за роботу.
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