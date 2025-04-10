Осиротіли троє дітей: на Сумщиниі поліг 45-річний прикордонник

На Сумщині прикордонники провели в останню путь побратима — солдата Олександра Шкурка. З самого дитинства він, за словами земляків, вирізнявся особливою любов’ю до техніки, а найбільше — до автомобілів. Тому після школи здобув фах водія, повідомляє Східне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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«Після завершення навчання Олександра призвали на строкову військову службу до лав Прикордонних військ України. Він проходив службу в загоні прикордонного контролю „Чорномор'я“. З 1999-го по 2023 рік перебував у запасі. Його життя завжди було тісно пов’язане з технікою: він працював там, де були машини, захоплювався ремонтом, налаштуванням автомобілів, збирав меблі, допомагав друзям і завжди знаходив рішення в найскладніших ситуаціях. Особливе задоволення йому приносила риболовля — тиша, природа й вода давали йому спокій та натхнення. Останнім часом планував виїзд на рибалку, дуже мріяв про це…» — кажуть про Олександра його рідні й друзі.

Отримавши повістку восени 2023 року, Олександр Шкурко долучився до лав Державної прикордонної служби України. Проходив службу в одному з прикордонних підрозділів Сумського прикордонного загону. Стільки планів та мрій, але все обірвала страшна війна.

45-річний Олександр Шкурко загинув 4 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання з охорони й оборони державного кордону на Сумщині. Бійця не дочекалися дружина, двоє доньок, син і старший брат.

Воїна відспівали у Трьох-Анастасіївському соборі Глухова, поховали з усіма почестями на Веригінському кладовищі.

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Раніше повідомлялося, що в бою під Красногорівкою загинув захисник з Вінниччини Ярослав Стенічев, який за мужність отримав «Золотий Хрест».

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