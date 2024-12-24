За мужність отримав «Золотий Хрест»: в бою під Красногорівкою загинув захисник з Вінниччини

У Ладижині провели в останню путь молодшого сержанта ЗСУ Ярослава Стенічева. Життя відважного воїна обірвалось на Донеччині. У січні йому мало виповнитись 34 роки, повідомляє Гайсинська громада.

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«Після закінчення школи Ярослав вступив до Вінницького політехнічного технікуму. Потім навчався у Львівському політехнічному університеті. Активно займався спортом, був воротарем у футбольній команді „Авангард“. Після навчання повернувся до рідного міста».

У перші дні великої війни — 2 березня — Ярослав Стенічев був мобілізований до лав ЗСУ. Отримав звання молодшого сержанта, служив командиром обчислювального відділення.

За словами земляків, відважний воїн за час служби був нагороджений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» та медаллю учасника бойових дій. Але, на жаль, 29 липня 2024 року Ярослав героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Красногорівка Донецької області. Тільки тепер вдалось доставити тіло воїна додому.

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У героя залишився брат. Поховали бійця в Ладижині зі всіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель у бою на Сумщині воїна з Вінниччини.

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