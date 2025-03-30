Написав заяву з проханням зняти бронь: на Курщині поліг захисник із Хмельниччини

На Хмельниччині Нетішинська громада у жалобі, адже в бою загинув воїн Артем Франковський на позивний «Франик». Молодший сержант-стрілець поліг 24 березня поблизу н.п. Тьоткіно Курської області (рф) під час виконання бойового завдання, повідомляє міська рада. Він не дожив до свого 46-річчя кілька днів.

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«Хмельницька АЕС — стала тим підприємством, з яким з 17 років тісно пов’язав своє життя Артем Франковський. Працював 28 років на ХАЕС, продовжуючи сімейну династію атомників. Спочатку — зварювальником у цеху централізованого ремонту, а після строкової служби в армії — дефектоскопістом відділу контролю металів. Працюючи, Артем Франковський отримав вищу освіту, навчаючись на механічному факультеті Львівського політехнічного університету. Він був справжнім воїном і патріотом своєї країни. Активний учасник Революції Гідності. Після Майдану у складі добровольчого українського корпусу „Правий сектор“ пройшов військову підготовку в Дніпрі, а з жовтня 2014 року — доброволець Артем Франковський у зоні бойових дій», — йдеться у повідомленні.

Він захищав «Дорогу життя», що з’єднувала селище Піски й Донецький аеропорт. Далі жорстокі бої поблизу Водяного, Авдіївки у 2014- 2016 роках…

За словами рідних та близьких, через стан здоров’я він мусив залишити зону бойових дій і почав активно займатися волонтерською діяльністю. Брав участь у підготовці до обміну полоненими, разом з іншими патріотами стояв на пункті пропуску «Каланчак», не пропускаючи фури до окупованого Криму…

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«У перші дні повномасштабної війни хотів піти на фронт добровольцем, але йому у військкоматі відмовили. Мовляв, має вузькопрофільну спеціальність атомника. Тому у Нетішині очолив сотню добровольчого формування територіальної громади. Артем написав заяву на ім’я генерального директора з проханням зняти бронь і наприкінці серпня 2022 року був призваним на військову службу», — повідомляють земляки.

Відважний воїн пройшов відбір у десантно-штурмові війська та відповідне навчання на полігоні. Молодший сержант Артем Франковський був призначений командиром відділення. Брав участь у боях зі звільнення Херсонщини, Донеччини. Неподалік Бахмута у грудні 2022 року отримав важке поранення. Тривалий час проходив лікування. Згодом, як інструктор, Артем Франковський передавав бойовий досвід в одній із військових частин на Рівненщині.

З травня 2024 року він знову в зоні активних бойових дій. Спочатку його досвід потрібен був прикордонникам на Сумщині, а далі — брав участь у боях на Курщині, де й поліг. За бойові заслуги нагороджений медаллю Міністерства оборони «За жертву крові в боях за волю України», відзнакою Православної церкви України — медаллю «За жертовність і любов до України», відзнакою Міністерства оборони України «За поранення»… У бійця залишились батьки, дружина, діти й брат.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні загинув 19-річний солдат з Вінниччини Сергій Попереля.

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