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Гороскоп

Ракам — «Лицар Мечів» та самовладання, Скорпіонам — «Король Жезлів» та впевненість у собі: Таро-прогноз на 11 квітня

19:07 10 квітня 2025
Таро-прогноз на 11 квітня 2025 року

Фахівці в галузі Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень, а тарологи склали прогноз карт Таро на 11 квітня 2025 року, пише slovofraza.com.

Карти обіцяють насичений та багатогранний день для представників усіх знаків Зодіаку.

Козеріг — Десятка Кубків
Козерогів чекає гармонія, сімейне тепло та душевне задоволення. Їм потрібно дозволити собі насолодитися моментом, не думаючи про майбутні проблеми.

Водолій — Вісімка Кубків
Водоліям потрібно відпустити щось застаріле і рухатися далі. Їм не потрібно боятися розлучень, оскільки це шлях до особистого зростання.

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Риби — Шістка Жезлів
Рибам день обіцяє перемоги та радісні події. Їхні зусилля будуть помічені та гідно оцінені. Не слід забувати ділитися радістю з близькими.

Овен — Вісімка Денаріїв
На Овнів чекає приплив мотивації та прагнення саморозвитку. День чудово підходить для отримання нових знань та підвищення кваліфікації. Їм не треба боятися виявляти ініціативу.

Телець — Король Кубків
Тельцям потрібно бути відвертішими, щоб зрозуміти свої почуття та мотиви. Їм треба прислухатися до себе, але не закриватися від оточуючих.

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Близнюки — Дама Денаріїв
На Близнюків чекає день практичності та фінансової стійкості. Їм варто не довіряти сумнівним порадам і діяти за заздалегідь наміченим планом.

Рак — Лицар Мечів
На Раків чекає внутрішнє піднесення та готовність до дії. Їм треба уникати конфліктів, особливо на ґрунті непорозуміння. Також важливо зберігати самовладання.

Лев — Четвірка Жезлів
На Левів чекає гармонія у будинку, а також радість від спілкування із близькими людьми. День підійде для святкування, зустрічей із друзями та планування заходів.

Діва — Десятка Мечів
Дівам потрібно відпустити те, що давно вже не приносить користі. Це принесе полегшення та відкриє двері новим можливостям. Не варто зациклюватись на минулому.

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Терези — Помірність
Терезам потрібно проявити дипломатичність та вміння знаходити золоту середину у всьому. Не варто впадати в крайнощі, а краще проявити терпіння, особливо у спілкуванні з близькими людьми.

Скорпіон — Король Жезлів
На Скорпіонів чекає яскравий і насичений день, коли вони зможуть впевнено реалізовувати плани. Їм потрібно використовувати свою харизму, щоб досягти бажаного.

Стрілець — Двійка Мечів
На Стрільців чекають внутрішні сумніви та важкий вибір. Їм потрібно слухати не тільки розум, а й серце. Варто постаратися відсторонитися від тиску ззовні і знайти відповідь у собі.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий астролог Людмила Булгакова склала гороскоп на квітень 2025 року для всіх знаків Зодіаку. За словами Людмили, місяць виявиться вдалим для більшості з них, а свою увагу варто зосередити на особистому житті та родині.

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