Що може розповісти про вас журнальний столик: згадайте про ці поради перед приходом гостей

Практично в кожному будинку є журнальний столик. Це дуже зручний предмет меблів в інтер'єрі. Адже на цьому столику біля дивана можна розташувати книжку, яку зараз читаєте, смартфон, окуляри, браслет, чашку з кавою… Зазвичай до приходу гостей все це негайно розподіляється по місцях: книжка вирушає до книжкової шафи, окуляри та браслет — у шухляду комода, а кавова чашка повертається на кухню. Однак не варто залишати журнальний столик абсолютно порожнім. Зробіть його вашою «візитною карткою».

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Залиште на ньому журнал або книжку, які зараз читаєте. Вони розкажуть гостю про ваші інтереси. Не варто далеко ховати улюблений сувенір, привезений із подорожі. Адже така річ може стати відправною точкою в цікавій розмові. Вазочка з квітами, незвичайна свічка або порцелянова статуетка додадуть приміщенню затишку і розкажуть гостям про ваше вміння гармонізувати простір. Гарний блокнот — ще одна річ, яка завжди доречна на журнальному столику.

До речі, гостю завжди приємно буде побачити в інтер'єрі речі, які він колись дарував.

Раніше «ФАКТИ» писали про нові тренди в інтер'єрі, серед яких можна знайти варіанти для кожного.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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