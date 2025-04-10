ЄС не продовжить «торговельний безвіз» з Україною: чого чекати

Європейська комісія, яка знайшла спосіб завдати додаткових збитків рф, дозволить Україні отримати надзвичайний доступ до ринку ЄС у червні. Це підтвердив комісар з питань сільського господарства Крістоф Хансен, виключивши продовження поточного режиму. Але додав, що багато наявних торговельних обмежень, ймовірно, залишаться, пише Politico.

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Тимчасове призупинення тарифів і квот, яке отримало назву «Автономні торговельні заходи», було запроваджено після вторгнення росії в Україну у 2022 році і завершиться 5 червня. Переговори останніх місяців були зосереджені на резервному плані заміни заходів на оновлені ліміти в рамках угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС від 2014 року.

Цей крок знаменує собою політично чутливе перезавантаження після більш ніж річного тиску з боку фермерів та урядів країн Європейського союзу: Польщі, Франції, Угорщини та Словаччини. Тамтешні чиновники стверджують, що через екстрену лібералізацію торгівлі дешевша українська продукція заполонила місцеві ринки, хоча торгові експерти кажуть, що дані є більш нюансованими.

У 2024 році під тиском урядів країн ЄС на чолі з Польщею та Францією Європейська Комісія запровадила захисні обмеження на деякі політично чутливі товари українського аграрного експорту, зокрема цукор та м'ясо птиці, навіть незважаючи на те, що ширший надзвичайний режим залишався чинним. Більшість з них входять до групи з близько 30 українських агропродовольчих товарів, на які все ще поширюються тарифні квоти відповідно до чинної торговельної угоди між Україною та ЄС. Тепер Комісія має вирішити, які з цих товарів залишаться під квотами, а також чи слід ще більше лібералізувати або запровадити нові обмеження на інші товари.

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Українські урядовці та фермерські групи попередили, що втрата чинних надзвичайних правил без запасного варіанту може коштувати експорту 3,3 мільярда євро та призвести до скорочення валового внутрішнього продукту на 2,5 відсотка. Київ сподівався, що Брюссель висуне нову пропозицію до засідання Ради асоціації Україна — ЄС в Брюсселі, але проєкт так і не з'явився.

Неофіційні переговори тривають, проте чиновники ЄС у приватних розмовах визнають, що завершити угоду до червневого дедлайну може виявитися складно. Брюссель перемикає увагу на торговельну конфронтацію з Вашингтоном, що швидко розгортається після того, як минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про нові масштабні мита, які вдарили по більшості країн світу, але не торкнулися росії.

Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», в Україні прогнозують зростання цін на все.

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