В ЄС знайшли ще один спосіб завдати збитків рф: про що йде мова

Європейська комісія запропонувала ввести митні збори на нові російські сільськогосподарські продукти та добрива, що імпортуються до Європейського Союзу. Мета — послабити джерело доходів, яке дозволяє москві фінансувати свою війну проти України. Ці мита є доповненням до тих, які ЄС запровадив навесні на російські зернові, олійні культури та їхні похідні, пише Le Monde. Раніше «ФАКТИ» писали про те, як саме санкції США вплинули на російсько-китайську торгівлю нафтою.

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«Ці мита були ретельно прораховані, — підкреслив єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович. — Наша мета — ще більше послабити військову економіку росії, одночасно зменшивши залежність ЄС від неї».

Брюссель уточнив, що ці заходи не вплинуть на транзит через ЄС сільськогосподарської продукції, призначеної для третіх країн, наприклад, Африки або Близького Сходу, з метою збереження глобальної продовольчої безпеки.

Комісія не згадує, на які саме сільськогосподарські продукти або добрива спрямовані ці нові заходи. Однак вона запевняє, що після ухвалення Радою ЄС весь сільськогосподарський імпорт з росії буде обкладатися митними зборами ЄС.

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Сільськогосподарська продукція з білорусі, близького союзника москви, також буде піддана митним обмеженням.

Раніше повідомлялося, скільки коштує рф агресія проти України, і яка схема допомагає це приховувати.

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