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Сенсаційний «Буде-Глімт» та втрачена перемога «Манчестер Юнайтед»: результати і відеоогляди перших матчів ¼ фіналу Ліги Європи

0:02 11 квітня 2025
Буде-Глімт&nbsp;— Лаціо

У четвер, 10 квітня, після матчів ¼ фіналу Ліги чемпіонів відбулися перші чвертьфінальні поєдинки Ліги Європи, яку минулого сезону виграв колишній клуб Руслана Малиновського.

Ліга Європи.¼ фіналу. Перші матчі

«Ліон» (Франція) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 2:2 (Альмада, 26, Шеркі, 90+5 — Йоро, 45+5, Зіркзеє, 88).

«Рейнджерс» (Шотландія) — «Атлетик» (Іспанія) — 0:0. На 13-й хвилині вилучено Проппера («Рейнджерс»), а на 82-й Беренгер («Атлетик») не реалізував пенальті.

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«Тоттенхем» (Англія) — «Айнтрахт» (Німеччина) — 1:1 (Порро, 26 — Екітіке, 6).

«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Лаціо» (Італія) — 2:0 (Салтнес, 47, 69).

Матчі у відповідь будуть зіграні 17 квітня.

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Також у четвер, 10 квітня, відбулися перші чвертьфінальні поєдинки Ліги конференцій: «Легія» (Польща) — «Челсі» (Англія) — 0:3, «Бетіс» (Іспанія) — «Ягеллонія» (Польща) — 2:0, «Цельє» (Словенія) — «Фіорентина"(Італія) — 1:2, «Юргорден» (Швеція) — «Рапід» (Австрія) — 0:1.

Півфіналісти турніру визначаться за підсумками поєдинків у відповідь 17 квітня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Арсенал» у Лізі чемпіонів сенсаційно розгромив «Реал».

Фото ФК «Лаціо»

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