Сенсаційний «Буде-Глімт» та втрачена перемога «Манчестер Юнайтед»: результати і відеоогляди перших матчів ¼ фіналу Ліги Європи
У четвер, 10 квітня, після матчів ¼ фіналу Ліги чемпіонів відбулися перші чвертьфінальні поєдинки Ліги Європи, яку минулого сезону виграв колишній клуб Руслана Малиновського.
Ліга Європи.¼ фіналу. Перші матчі
«Ліон» (Франція) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 2:2 (Альмада, 26, Шеркі, 90+5 — Йоро, 45+5, Зіркзеє, 88).
«Рейнджерс» (Шотландія) — «Атлетик» (Іспанія) — 0:0. На 13-й хвилині вилучено Проппера («Рейнджерс»), а на 82-й Беренгер («Атлетик») не реалізував пенальті.
«Тоттенхем» (Англія) — «Айнтрахт» (Німеччина) — 1:1 (Порро, 26 — Екітіке, 6).
«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Лаціо» (Італія) — 2:0 (Салтнес, 47, 69).
Матчі у відповідь будуть зіграні 17 квітня.
Також у четвер, 10 квітня, відбулися перші чвертьфінальні поєдинки Ліги конференцій: «Легія» (Польща) — «Челсі» (Англія) — 0:3, «Бетіс» (Іспанія) — «Ягеллонія» (Польща) — 2:0, «Цельє» (Словенія) — «Фіорентина"(Італія) — 1:2, «Юргорден» (Швеція) — «Рапід» (Австрія) — 0:1.
Півфіналісти турніру визначаться за підсумками поєдинків у відповідь 17 квітня.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Арсенал» у Лізі чемпіонів сенсаційно розгромив «Реал».
Фото ФК «Лаціо»20
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