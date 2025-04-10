«Барселона» з «дублем» Левандовські не пощадила колишню команду поляка: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 9 квітня, в рамках Ліги чемпіонів, де напередодні «Арсенал» сенсаційно розгромив «Реал» (3:0), у Барселоні та Парижі відбулися ще два перші чвертьфінальні матчі.

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Ліга чемпіонів ¼ фіналу. Перші матчі

«Барселона» (Іспанія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 4:0

Голи: Рафінья (25), Левандовські (48, 66), Ямаль (77).

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Непереможну в 2025 році «Барселону» Хансі Фліка зовсім не збентежив статус гостей з Дортмунда. Як-не-як, «Боруссія» — фіналіст минулого розіграшу Ліги чемпіонів. Вже в середині першого тайму Рафінья буквально з лінії воріт переправив м'яч у сітку німців, забивши свій 12-й гол у поточному розіграші ЛЧ.

А після перерви бразилець вміло асистував Левандовські, який не став щадити свою колишню команду. Ба більше, незабаром Роберт і зовсім оформив «дубль». Не пам'ятає добра поляк: після відходу з «Боруссії» він у футболках «Баварії» та «Барселони» вже забив колишнім 29 м'ячів у 28 матчах. Та що там: у нинішньому сезоні форвард у свої 36 років набив 40 м'ячів (11 з них — у ЛЧ). При тому, що ще не вечір.

До речі, масну крапку у побитті команди Ніко Ковача поставив 17-річний вундеркінд Ямаль, який молодший за Левандовські аж на 19 років.

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«ПСЖ» (Франція) — «Астон Вілла» (Англія) — 3:1

Голи: Дуе (39), Кварацхелія (49), Мендеш (90+2) — Роджерс (35).

У 100-му матчі Луїса Енріке на чолі команди новоспеченому чемпіону Франції довелося відіграватись. На гол Роджерса господарі поля відповіли шедевром 19-річного Дуе.

У другому таймі грузин Кварацхелія крутим взяттям воріт вивів парижан вперед, а вже в компенсований час Мендеш засмутив англійців ще раз. Як би там не було, продовження розбірок — у Бірмінгемі. Хто не пам'ятає, нинішній наставник «Астон Вілли» Унаї Емері раніше тренував «ПСЖ».

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Зустрічі у відповідь ¼ фіналу відбудуться 15 та 16 квітня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер АПЛ «Ліверпуль» припинив виступи в Лізі чемпіонів.

Фото ФК «Барселона»

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