Колишній клуб Малиновського розгромив у фіналі Ліги Європи непереможний «Байєр»: відеоогляд матчу
У середу, 22 травня, на стадіоні «Авіва» у столиці Ірландії Дубліні у матчі між п'ятою командою серії А «Аталантою» та новоспеченим чемпіоном Німеччини «Байєром» визначився переможець Ліги Європи, яку минулого сезону виграла іспанська «Севілья».
Ліга Європи. Фінал
«Аталанта» (Італія) — «Байєр» (Німеччина) — 3:0 (Лукман, 12, 25, 75).
Якщо колишній клуб Руслана Малиновського ніколи раніше не підіймався на єврокубкову вершину, то екскоманда Андрія Вороніна та Владлена Юрченко вже брала міжнародний трофей, здобувши 1988 року Кубок УЄФА.
До протистояння з колективом з Бергамо підопічні іспанця Хабі Алонсо підійшли з феноменальною серією з 51 (!) матчу без поразок у всіх турнірах і, звичайно ж, мали намір тріумфами у фіналах Ліги Європи та Кубка Німеччини поставити масну крапку у фантастичному сезоні. Але й «Аталанта», зрозуміло, була не проти виграти свій перший в історії євротрофей і отримати пряму перепустку до Ліги чемпіонів.
У результаті дублінський фінал закінчився сенсаційним розгромом леверкузенців. А героєм поєдинку став нігерійський форвард колективу з Бергамо Адемола Лукман, який оформив історичний хет-трик (дебютний у фіналах турніру, який складається з одного матчу).
#UELfinal pic.twitter.com/eMWGTrApCV— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 22, 2024
Зазначимо, що перший у 116-річній історії клубу успіх «Аталанти» став для команд з Італії 10-м тріумфом у Лізі Європи (Кубку УЄФА). Раніше трофей добували «Ювентус» (1977-й, 1990-й, 1993-й), «Наполі» (1989-й), «Інтер» (1991-й, 1994-й, 1998-й) та «Парма» (1995-й, 1999-й). Більше перемог у турнірі лише у представників Іспанії — 14.
Нагадаємо, що у фіналі Ліги конференцій 29 травня на стадіоні «Айя-Софія» в Афінах зіграють грецький «Олімпіакос» та італійська «Фіорентина», а у вирішальному матчі Ліги чемпіонів 1 червня на лондонському «Уемблі» один одному протистоятимуть мадридський «Реал» та дортмундська «Боруссія».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі трансляції матчів Євро-2024.
Фото ФК «Аталанта»17
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