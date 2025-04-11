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Спорт

Анастасія Алпєєва принесла Україні друге «золото» чемпіонату Європи у Братиславі

7:49 11 квітня 2025
Анастасія Алпєєва

Українка Анастасія Алпєєва слідом за подругою по команді Оксаною Лівач здобула «золото» чемпіонату Європи з вільної боротьби у Братиславі.

У вирішальній сутичці в ваговій категорії до 76 кг 23-річна чемпіонка Європи серед юніорок та молоді з Волинської області створила маленьку сенсацію, перемігши бронзову призерку Олімпіади-2020 та шестиразову переможницю європейських першостей Ясемін Адар Йігіт з Туреччини — 6:0. Після поразки 33-річна туркеня, яка утримувала звання найсильнішої в Європі з 2022 року, оголосила про завершення кар'єри.

Додамо, що на змаганнях у Братиславі Україна також виборола ще три «бронзи». Раніше призерами чемпіонату Європи стали Андрій Джелеп (до 61 кг), Олександра Хоменець (до 55 кг) та Аліна Філіпович (до 59 кг).

До речі, у п'ятницю, 11 квітня, ще п'ять українок боротимуться за медалі європейської першості у Словаччині: Ірина Бондар (до 62 кг) та Алла Бєлінська (до 72 кг) змагатимуться у «золотих» фіналах, а Лілія Маланчук (до 53 кг), Соломія Виннник (до 57кг) та Ірина Коляденко (до 65 кг) — у «бронзових».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що жіноча збірна України з вільної боротьби сенсаційно виборола Кубок світу.

Фото UWW

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