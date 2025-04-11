На пенсію у 50 років можливо, але не всім: хто має на це право

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років українцям знадобиться трудовий стаж не менше 32 років, а розмір платежів від ПФУ залежатиме від розміру заробітної плати. Але дехто можуть вийти на пенсію і в 50 років, при цьому їм буде достатньо 15 років страхового стажу.

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Право на це мають жінки, які народили п'ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку. Це право обумовлено ст. 115 Закону України від 9.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», але за наявності 15 років страхового стажу.

Так, час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку, за періоди до 01.01.2004 року включається до стажу роботи на підставі свідоцтва про народження дитини.

Для матері, яка працює, починаючи з 01.01.2004, час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується до страхового стажу за умови, якщо вона доглядає дитину до досягнення нею трирічного віку та отримує відповідну допомогу з догляду.

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З 01.01.2005 цей період зараховується до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

На вибір матері (або у разі її відсутності) батькові, якщо саме він виховував п'ятьох або більше дітей, дострокова пенсія за віком призначається після досягнення 55 років та за наявності 20 років страхового стажу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як самостійно порахувати розмір пенсії, яку призначать вам залежно від страхового стажу та одержуваної заробітної плати.

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