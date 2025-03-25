Рахуємо розмір майбутньої пенсії самі: скільки потрібно пенсійного стажу та зарплати для пенсії не менше ніж 6 тисяч гривень у 2025-му році

Завдяки березневій індексації пенсії на 11,5% її середній розмір в Україні становив 6345 гривень. При цьому мінімальна гарантована державою пенсія становить 2725 гривень для непрацюючих пенсіонерів незалежно від стажу.

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Для того, щоб пенсіонеру було призначено пенсію не менше 6000 гривень при виході на неї у 2025 році, вам знадобиться мати досить високі коефіцієнти за розміром зарплати та трудовим стажем. Саме ці показники, згідно з існуючою формулою ПФУ, впливають на розмір пенсійних виплат.

За формулою розмір пенсії обчислюється як: середня зарплата по Україні за попередні 3 роки (розрахунок проводить ПФУ) x індивідуальний коефіцієнт зарплати (співвідношення середньої зарплати людини до середньої зарплати в Україні) x коефіцієнт страхового стажу (кількість років стажу множать на 1%).

Так, зараз ПФУ прийняв середній розмір зарплати при призначенні пенсії 18 660 гривень, тобто якщо ви отримували мінімальну зарплату 8000 гривень і маєте 30 років трудового стажу ваша пенсія повинна становити:

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18 660×0,42 (8000/18 660) x 0,3 (30 років стажу) = 2400 гривень, які одержують наступним чином:

індивідуальний коефіцієнт зарплати виходить 0,42 (8000 гривень мінімальної зарплати/18660 гривень середньої зарплати);

подальше його множення на середню зарплату в 18 660 гривень (0,42 пенсійного коефіцієнта помножені на середню зарплату в 18 660 гривень дають 8000 гривень);

множення отриманого результату на коефіцієнт стажу 0,3, що дорівнює 30 рокам пенсійного стажу (8000 помножених на 0,3 дають 2400 гривень пенсії).

Однак оскільки 2400 гривень менше за гарантовані державою 2725 гривень, кінцевий розмір пенсії становитиме саме 2725 гривень.

За аналогічною схемою вираховується будь-яка пенсія за віком, яка нараховуватиметься у 2025 році.

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Так, щоб отримати пенсію у 6000 гривень при виході на пенсію у 2025 році знадобиться середня зарплата у 20 тисяч гривень та 30 років страхового стажу, при зарплаті скажімо у 15 000 гривень, знадобляться вже 40 років (при 30 роках пенсія становитиме 4500 гривень).

Для призначення середньої пенсії у 10 000 гривень за тих же 30 років страхового стажу знадобиться середня зарплата приблизно 34 000 гривень, за 25 років — 40 000, а 20 років — 50 000.

Як писали «ФАКТИ», у деяких випадках при виході на пенсію можна трохи «заощадити» на трудовому стажі, правда ця економія становитиме в кращому разі 1 рік, а розмір пенсії все одно в основному залежить від вашої зарплати.

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