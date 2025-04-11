В Україні розробляють летючі авіаносці: чому вони такі важливі

Українські розробники активно працюють над удосконаленням інноваційних бойових підходів, зокрема технологій так званих дрономаток. Це великі безпілотники, які здатні доставляти менші FPV-дрони в глибокий тил ворога. Вони атакують цілі на відстані до 40 км за лінією фронту. Командир підрозділу безпілотників «Тайфун» Національної гвардії України з позивним «Майкл» розповів, що операції з використанням БПЛА все ще перебувають на стадії розвитку, пише видання Forbes.

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«Це поєднання наявних технологій та їх постійного вдосконалення на основі зворотного зв'язку, — каже „Майкл“. — Йдеться про оптимізацію того, що ми вже маємо, з одночасним впровадженням нових удосконалень там, де це необхідно».

Видання проводить паралелі з процесом навчання на традиційних плавучих авіаносцях. Китайські ВМС офіційно ввели в експлуатацію свій перший авіаносець «Ляонін» у 2012 році. Минуло чотири роки випробувань, тренувань і низки аварій перш ніж він був оголошений боєздатним. Китайці вже мали військово-морські й військово-повітряні сили, але керування літаками з кораблів вимагало абсолютно нових навичок для обох. Нові військові операції потребують практики, а навчання в польових умовах є складнішим.

У той час як удар одним БПЛА може бути простим, удар носія з одним або кількома БПЛА є складнішим і вимагає більшої кількості людей і техніки. Носій залишається в районі, щоб виконувати роль літаючого радіоретранслятора для БПЛА. «Майкл» зауважує, що вони не будуть використовувати багаторазовий безпілотник-носій проти малоцінної цілі.

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«Якщо щось піде не так, ми ризикуємо втратити не тільки FPV, але й усю систему», — каже «Майкл».

Україна представила авіаносії як з фіксованим крилом, так і багатороторні, з одним, двома, чотирма або шістьма БПЛА. Більша кількість може мати кращий вигляд, але це призводить до ускладнень.

«Якщо ми використовуємо аналогову передачу відео, наприклад, кожен дрон повинен працювати на окремій частоті, щоб уникнути інтерференції сигналу, — пояснює „Майкл“. — Управління кількома відеоканалами, лініями управління та системами живлення додає значних складнощів, особливо в польових умовах. Це вимагає точної координації та надійної комунікаційної інфраструктури, щоб забезпечити безперебійну роботу на практиці. Коли мова йде про вертольоти-носії, основним недоліком є їхня відносно низька робоча висота — зазвичай близько 300−400 метрів. На цій висоті вони вразливі щодо широкого спектра загроз, в тому числі до вогню зі стрілецької зброї, інших безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби, таких як глушіння».

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росія регулярно використовує безпілотники-перехоплювачі проти українських багатоцільових нічних бомбардувальників, і основною мішенню для них є вертольотоносець.

«З іншого боку, безпілотники-носії з фіксованим крилом працюють на значно більших висотах, — каже „Майкл“. — Це дозволяє їм уникати одних загроз, але наражатися на інші. На цих висотах вони стають більш помітними для ворожих радарів і з більшою ймовірністю стають мішенню для зенітних систем».

У будь-якому випадку, місії авіаносців мають бути ретельно сплановані з урахуванням російських засобів ППО.

«У багатьох зонах бойових дій повітряний простір захищається поєднанням засобів радіоелектронної боротьби й радіолокаційних систем, — каже „Майкл“. — Успішне застосування таких систем вимагає детальної розвідки для виявлення прогалин у протиповітряній обороні противника. З нашої точки зору, найбільш перспективним варіантом використання на цей час є інтеграція функції „наведення на ціль“, яка дозволить більш автономно і точно розгортати FPV-безпілотники з платформи носія».

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За такого підходу носій стоїть на безпечній відстані від перешкод, а БПЛА підлітають до добре захищених цілей, фіксуються на них і вражають їх.

«Реалізація цієї можливості потребує додаткового технічного розвитку та системної інтеграції, тому робота над ще триває», — додає воїн.

Це лише початок розвитку авіаносців-безпілотників. В майбутньому ми можемо побачити кораблі-носії зі змішаним навантаженням розвідувальних і ударних безпілотників, носії, які доставлятимуть безпілотники, що приземлятимуться і здійснюватимуть атаки із засідок, і носії з волоконно-оптичними керованими БПЛА.

«Чи стануть дрони-носії більш поширеними в майбутньому, значною мірою залежить від оперативної обстановки та цілей місії», — каже «Майкл».

Але він зазначає, що збільшений радіус дії є потужною перевагою. Ворогу доведеться перенести склади боєприпасів, сховища пального, ремонтні майстерні та інші об'єкти на кілька кілометрів назад, не кажучи вже про артилерію і засоби протиповітряної оборони — до тих пір, поки носії дальнього радіуса дії не відсунуть «червону лінію» ще далі.

Тож володіння носіями ПТРК ускладнює життя ворога, навіть якщо вони рідко використовуються.

Додамо, що днями під удар українських дронів попав завод рф з виробництва оптоволокна, яке ворог використовує у своїх БПЛА.

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