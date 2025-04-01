Війна майбутнього в тактичній глибині: нові герої фронту

З початком великої війни Україна не лише зуміла вистояти перед численною армією ворога, а й перейшла до активного застосування інноваційних бойових підходів. Безпілотні системи, високоточна артилерія, глибинні рейди — усі ці інструменти стали невіддільною частиною сучасного поля бою, перетворюючи тактичну глибину противника на смертельну пастку. Численні підрозділи ЗСУ та Сил безпілотних систем щодня працюють над знищенням ворожої логістики, командних пунктів, артилерії та бронетехніки. Якщо раніше війна велась здебільшого в межах лінії зіткнення, то сьогодні українські сили проникають у найглибші тилові райони окупантів, завдаючи точкових та нищівних ударів.

Війна аналітики та дронів: як 412-й полк нищить ворога у тактичній глибині

412-й полк не лише підтримує суміжні підрозділи, а й проводить власні операції, які паралізують наступальні спроможності противника. Полк впровадив бізнес-підходи до аналізу даних і оцінки ефективності, що дозволяє постійно вдосконалювати тактику і випереджати ворога технологічно.

ВІДЕО ДНЯ

«Війна змінюється надзвичайно швидко. Іноді здається, що майбутнє настало ще позавчора. Якщо раніше можна було аналізувати зміни раз на рік, потім на пів року, то зараз усе змінюється за три місяці», — зазначив заступник командира полку Nemesis Павло «Гараж».

РЕКЛАМА

Одним із головних напрямків роботи підрозділу є знищення ворожих логістичних об'єктів. За трохи більше ніж рік 412-й полк знищив 750 об’єктів, у тому числі склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, транспортні маршрути та переправи.

«З приходом ночі ворожа логістика перетворюється на феєрверки», — так описують свою роботу бійці полку.

Знищення ворога триває на всіх напрямках. Наприклад, на Харківщині полк активно працює по тилових логістичних маршрутах противника, звідки росіяни перекидають важку техніку до Куп’янська.

РЕКЛАМА

«Ми успішно робимо свою справу — виявляємо, наздоганяємо та знищуємо ворожу техніку», — повідомляють у Nemesis.

Російська причіпна артилерія, хоч і дешева та масована, стала пріоритетною ціллю для дронів Nemesis.

«Масове використання причіпної артилерії ворогом — одна з проблем, яку ми успішно вирішуємо», — зазначають військові.

Також підрозділ ліквідував рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку «Коксан», яка мала дальність стрільби до 60 км. Це перший випадок ураження такої техніки за всю російсько-українську війну.

РЕКЛАМА

Один удар — і ворог у вогні: «Рейд» знищує техніку та укріплення рф

Сили безпілотних систем України продовжують змінювати правила гри на полі бою, демонструючи неймовірну ефективність у знищенні ворожих цілей. 413-й окремий батальйон безпілотних систем «Рейд» — один із передових підрозділів, який працює у повітрі, на суші та навіть на воді, використовуючи інноваційні технології для знищення ворога.

За останні місяці силами «Рейду» було ліквідовано:

• понад 100 укриттів із особовим складом ворога;

• більше 20 автомобілів різного призначення;

• 6 бойових броньованих машин;

• 3 танки;

• 2 системи радіоелектронної боротьби;

• самохідну артилерійську установку;

• зенітні ракетні комплекси «Оса» та «Стріла-10»;

• установку відеоспостереження «Муром-П».

Завдяки такій методичній роботі ворог втрачає не тільки техніку, а й здатність планувати наступальні дії.

Розуміючи загрозу від ворожих FPV-дронів, «Рейд» не лише вдосконалює ударні технології, а й розробляє ефективні методи боротьби з ними. Фахівці батальйону створили унікальну методику застосування дробовиків проти дронів, яка вже використовується у підрозділах Сил Оборони.

Висока ефективність батальйону «Рейд» не залишилася непоміченою — близько 80 воїнів підрозділу були нагороджені державними відзнаками за героїзм та значний вклад у знищення ворога. Командир батальйону Євген Карась отримав чергове військове звання майор, а його підлеглі — нагрудні знаки Головнокомандувача ЗСУ та Міністерства оборони України.

Технологічна війна: безпілотники Flying Skull перемагають на полі бою

Сили безпілотних систем Збройних Сил України продовжують змінювати хід війни, використовуючи технології майбутнього. Батальйон Flying Skull став грізним інструментом у боротьбі з окупантами, знищуючи ворога на землі, у повітрі та навіть на воді. Їхні безпілотники завдають ударів по ворожих позиціях, знищують бронетехніку та коригують артилерійський вогонь, завдаючи противнику катастрофічних втрат.

Оператори ударних БПЛА Flying Skull продовжують ефективно знищувати важку техніку окупантів. Лише за одну операцію вони виявили та уразили п’ять одиниць бронетехніки, серед яких танк Т-80, БМП-2, бронемашина «Тигр-М» і навіть танковий тягач.

На Донецькому напрямку оператори батальйону постійно доводять, що російський штурмовик має короткий і безславний шлях. Flying Skull виявляють ворожих солдатів, які намагаються просунутися вперед або сховатися серед руїн, та знищують їх за допомогою високоточних FPV-дронів.

Завдяки інноваціям та адаптивності, Сили безпілотних систем, зокрема батальйон Flying Skull, змінюють правила гри. Їхні технології та тактика дозволяють завдавати високоточних ударів на глибину до 100 км, вражати стратегічні арсенали боєприпасів та перехоплювати ворожі дрони.

Батальйон Flying Skull та Сили безпілотних систем загалом є символом технологічного майбутнього війни, де швидкість, точність та технології вирішують долю бою. Україна демонструє всьому світові, що нові підходи до ведення бойових дій можуть змінювати баланс сил. І найголовніше — окупанти мають знати: у небі, на землі та на воді їх чекає лише одне — неминуча смерть.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як подружжя в Україні створило виробництво безпілотників.

29

Читайте нас у Facebook