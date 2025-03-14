Алла Пугачова заспівала разом з українськими музикантами на Кіпрі: хейтери в істериці (відео)

Поки шанувальники Софії Ротару згадували, яку страву вона любить готувати, фани Алли Пугачової вирішили про все дізнатись у самої співачки, і завітали до неї додому в гості на Кіпр — як відомо, Галкін і Пугачова нещодавно перебрались на острові з шикарної квартири у затишний власний особняк.

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До того ж шанувальниками виявились українські музиканти, пишуть ЗМІ.

На кадрах, опублікованих у Мережі, Алла Борисівна сидить поруч з одеським шансоньє Феліксом Шиндером і артистом-харків'янином. Час від часу гості вигукують «Одеса-мама» і переходять співати куплети на мові ідіш.

Атмосфера у домі Галкіна і Пугачової поступово стає настільки веселою, що Примадонна не витримує і починає підтанцьовувати під запальні пісні.

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У коментарях зібралося чимало користувачів — більшість писали добрі коментарі всім учасникам сценки на відео. Втім, не обійшлося, звичайно, без критики на адресу Алли Пугачовоії — актрису намагались образити, але такі коментарі потонули у хорі схвальних відгуків.

«Вау, як круто! Ви молодці, найкращі», «Людина на пенсії розважається як може, залиште її», «Хай знають нас всі — від малого до великого. Алла Борисівна відчуває справжніх людей!», — пищуть шанувальники.

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова у свої 75 років дала відсіч хейтерам її зовнішності і не побоялася показатися без краплі макіяжу.

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