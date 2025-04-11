Кабмін ухвалив рішення щодо «газових» цін на літо: що відомо

Уряд продовжив дію «Положень про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на державні компанії», яким регулюються ціни на газ в Україні під час війни.

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Про це повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук.

За його даними, пільгові ціни виробникам теплової енергії для надання ними комунальних послуг споживачам в міжопалювальний період будуть діяти до 31 жовтня 2025 року.

Зазначимо, що згідно з постановою уряду ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» поставляє природний газ для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню за тарифом 7 420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування оплати послуг з транспортування).

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Ціни на газ

Також варто зазначити, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії, холодної води та інших послуг.

Ціна на газ регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на НАК «Нафтогаз України».

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«Нафтогаз» продає газ за ціною 7 420 гривень за 1000 куб. метрів для приватних постачальників, а також для виробників тепла населенню.

В той же час українська влада в меморандумі з МВФ в березні знову заявила про плани додатково підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги. Своєю чергою, Національний банк очікує, що протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуть. Тож підвищення можливе з 2026 року.

Також нагадаємо, що експерти на газовому ринку впевнені, що підвищення газових тарифів для населення не за горами, особливо якщо Україна буде змушена у наступному опалювальному сезоні закуповувати газ у Європі.

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