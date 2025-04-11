Зеленський вшанував пам’ять загиблих у Кривому Розі і озвучив нагальну потребу України

Президент України побував у рідному для нього Кривому Розі, вшанувавши пам’ять цивільних, які стали жертвами варварських ударів рф по місту 4−5 квітня.

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Він також записав звідти відеозвернення до учасників засідання «Рамштайн», зіронізуавши, що сьогодні, 11 квітня, виповнюється рівно місяць відтоді, як рф відхилила пропозицію Вашингтона щодо повного й безумовного припинення вогню.

«Відповідний крок Москви зробив абсолютно зрозумілим те, що країна-терорист Росія є єдиною причиною повномасштабної війни», — сказав глава української держави, підкресливши, що говорить з Кривого Рогу, міста, яке живе в умовах майже постійної повітряної тривоги — через безпілотники або російські ракети.

«Найнебезпечніша загроза — це балістичні ракети. Коли виникає балістична загроза, у людей є лише кілька хвилин, щоб дістатися до укриття», — додав президент.

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За його словами, Україна звертається до країн-партнерів с проханням про передачу їй як мінімум 10 систем Patriot, які можуть ефективно захистити від балістичних загроз і вберегти людські життя.

«У росії вважають це своєю перевагою — можливістю бути терористичною державою. І ми повинні забрати цю здатність — їхню віру в те, що до вбивства можна ставитися легковажно. Я прошу вас зосередитися насамперед на протиповітряній обороні для України. Ми дійсно потребуємо цього. Десять систем Patriot — вільний світ їх має», — вказав Зеленський.

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Нагадаємо, 4 квітня російські війська двічі атакували Кривий Ріг. Вдень по місту вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М». Вона вибухнула у повітрі та вдарила по вулиці недалеко від дитячого майданчика, прямо по житлових будинках спального району. 19 людей загинули, зокрема 9 дітей, ще десятки отримали поранення. Пізніше ворог атакував Кривий Ріг дронами. Одна людина загинула, ще кілька дістали поранення.

Також «ФАКТИ» писали, як росіяни змінюють тактику ракетних ударів, і чому це небезпечно.

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