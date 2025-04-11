Після побиття у січні Віка пожаліла Юрія і забрала заяву з поліції: суд арештував 18-річного підозрюваного у вбивстві 27-річної буковинки

Суспільство не може оговтатись від жахіття, яке несуть в країну російські терористи. Але трагедія, що сталася з 27-річною Вікторією Тоненчук із Глибокої, Чернівецької області, сколихнула всю країну. 10 квітня жінка померла в лікарні після жорстокого побиття, у якому підозрюють її 18-річного хлопця Юрія. 5 квітня після зустрічі з ним Вікторію госпіталізували з крововиливом у мозок, переломом черепа, розривом селезінки та численними гематомами. Очевидці, які бачили жінку у тяжкому стані, зазначали, що їм здавалося, ніби її переїхала машина.

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Вікторія перебувала в комі під апаратом ШВЛ. Рідні та друзі збирали кошти на лікування, сподіваючись на диво, яке, на жаль, не сталося. Подруги, які мріяли колись бути на її весіллі, обирали одяг для її поховання.

За словами місцевих жителів, Вікторія неодноразово страждала від жорстокості свого хлопця, студента першого курсу одного з чернівецьких університетів, але прощала його, сподіваючись на зміни. У день смерті дівчини земляки організували акцію протесту біля будинку хлопця з вигуками «Вбивця! Ганьба!» і були готові до самосуду. Усі, хто знав Вікторію, обіцяють домогтися максимального покарання для винного. Поховання заплановане на неділю.

«Як і кожна дівчина, Віка мріяла про родину, діток»

- Віка виросла в Глибоці, вона єдина дитина в сімʼї. Мама Віки померла декілька років тому під час панедімії коронавірусу, — розповідає «ФАКТАМ» близька подруга загиблої Крістіна. — Ми вчились в одній школі, тільки я на рік менша. Вікторія завжди любила гарно одягатись, фотографуватись, подорожувати. Активно вела блог, несла лише світло у цей світ. Вона була веселою, співчутливою і доброю подругою. Ніколи не залишала в біді і завжди підтримувала добрим словом. Як і кожна дівчина, мріяла про родину, діток. Віка дуже гарно контактувала з моєю донечкою та племінницею, вони її любили.

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Вікторія Тоненчук

- Що вам відомо про Юрія, якого підозрюють у побитті Віки?

- Віка почала з ним зустрічатись у серпні 2024 року. Про Юрія мені відомо небагато. Йому 18 років, він з багатодітної родини, їх троє у батьків. Тато Юрія займається перевезеннями, мама працює в обміні валют.

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- Як ви ставились до вибору Віки і чи бив Юрій дівчину раніше?

- Це був її вибір — спілкуватись з Юрієм. Я не засуджувала, та і права такого не маю. Проте, коли почала помічати синці, то, звісно, питала, чи не пора завершувати відносини. Мовляв, ти красуня, порядна і добра дівчина, заслуговуєш на краще ставлення. Наскільки мені відомо і те, що я бачила — перший раз Юрій її побив у січні через ревнощі. У Віки були гематома, синці, рани на обличчі. Чому правоохоронці їх розцінювали як легкі, мені не відомо. Вікторія подала заяву до поліції, та після виходу з лікарні шкодувала, що зробила це. Їй було соромно, що всі дізнались про цю ситуацію і побачили жахливу світлину — її побиту. Зрештою, Віка сказала, що не має до хлопця претензій, бо вона його пожаліла! На жаль… Вже після бійки Вікторія старалась уникати його, та це було важко. Бо Юрій дзвонив, писав, просив пробачення, дарував квіти і так далі. Раніше я не чула, щоб він десь бився. Та я його і не знала майже через різницю у віці.

У січні після жорстокого побиття написала заяву в поліцію, але згодом пробачила хлопця

«У лікарню Віку відвезли власною машиною батьки Юрія»

- Що вам відомо про останнє побиття Віки, яке спричинило її смерть?

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- Відомо, що це сталось 5 квітня ввечері в іншому кінці нашого селища, тобто дуже далеко від її будинку, в полі. Чому вони там опинилось — для мене загадка. У лікарню Віку відвезли власною машиною батьки Юрія. Звідти вони зателефонували татові Вікторії і він приїхав. Але скільки часу минуло від побиття і до моменту госпіталізації? Треба було швидку викликати на місце. Ми так вірили у диво… Дуже боляче. Ми будемо щодня домагатись розголосу про це страшне вбивство, щоб покарання винуватця було жорстким та справедливим! Він єдиний, хто був поруч із Вікою, тому версія, що Юрій свідок — абсурдна! Й батьки хлопця, на нашу думку, спільники.

Батько вбитої Петро Тоненчук зізнався місцевим журналістам, що у день трагедії багато разів дзвонив дочці. Але та трубку не брала.

«Ми постійно з нею на зв’язку, а тут тиша. Якби сусід не побачив, що там шум, то, напевно, її б вивезли кудись і поховали — і я б її до сьогодні не знайшов. Той чоловік (сусід. Авт.) сказав: „Я викликаю поліцію“. А йому відповіли: „Ні, не викликайте поліцію. Я на кордоні“, — казав його (Юрія. — Авт.) тато. Що нібито він на кордоні й зараз приїде. Потім вони самі приїхали, забрали її (Вікторію. — Авт.) у свою машину і привезли без свідомості, у комі, вже до нашої лікарні — Глибоцької. Коли мама хлопця взяла слухавку, каже: „Вона в лікарні“. Я кажу: „Що, вона вже знову побита, чи що?“. Вона до мене: „Ні-ні, все гаразд“. Я прилетів у лікарню — і побачив, що вона лежала в комі на ліжку», — розповів тато Вікторії.

Правоохоронці розглядають версію, що Вікторію побив її 18-річний хлопець. Нині відкрито кримінальне провадження. Спочатку справу кваліфікували як умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень і Юрій в цій справі фігурував як… свідок

«Але потерпіла померла, тому справу перекваліфікують. Винуватцю загрожує до десяти років увʼязнення», — розповів на брифінгу заступник начальника слідчого управління Чернівецької області Сергій Бузумурга.

Ввечері 11 квітня в Національній поліції України повідомили про те, що згідно висновків судово-медичних експертів, причиною смерті 27-річної жительки Глибоки стала закрита внутрішньо-черепна травма, яка перебуває у причино-наслідковому зв’язку із завданням тілесних ушкоджень. Правоохоронці звернулися до суду із клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу — тримання під вартою. Суд клопотання задовольнив.

У свою чергу голова Глибоцької громади Григорій Ванзуряк написав на офіційній сторінці в Фейсбуці, що страшна трагедія сколихнула їхнє селище:

«Ця новина вражає в саме серце. Неможливо знайти слова, які б могли описати всю глибину горя і несправедливості. Її смерть — це не просто особиста трагедія родини, це спільна рана для всієї нашої громади. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Вікторії. Як голова громади, категорично засуджую будь-які прояви насильства, а якщо воно скоєне проти дитини, дівчини, жінки — це немає жодного виправдання. Маю надію, що розслідування правоохоронних органів буде максимально прозоре та справедливе. Кожен, хто причетний до цього злочину, має бути притягнутий до відповідальності за всією суворістю закону».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Полтаві затримали підозрюваного у вбивстві 12-річної дитини

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