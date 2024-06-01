Викрав, позбиткувався і позбавив життя: у Полтаві затримали підозрюваного у вбивстві 12-річної дитини

У переддень Всесвітнього дня захисту дітей у Полтаві знайшли тіло жорстоко вбитої 12-річної дівчинки, про зникнення якої стало відомо 4 дні тому, а саме ввечері 26 травня.

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Працюють оперативники поліції і експерти

З того часу пошуками малолітньої цілодобово опікувалися близько двох сотень правоохоронців, які перевіряли різні версії, опитували громадян, а також проводили обстеження закинутих приміщень, підвалів, недобудов та об’єктів на території міста. Окрім того, до поширення інформації про зниклу Дарію Волошину швидко приєдналися полтавські медіа та новинні вебресурси. Звернення поліції про розшук дитини транслювали на радіо й телебаченні. Завдяки оприлюдненій інформації поліція отримала від громадян через лінію «102» низку повідомлень про схожих на зниклу дитину дівчат. Утім жодне з них не підтвердилося, констатували в поліції Полтавської області.

Врешті було знайдено тіло зниклої, причому зі слідами сексуального насилля.

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Згодом затримали й підозрюваного у вбивстві дитини — 57-річного полтавця з кримінальним минулим. Про це повідомив начальник Головного управління поліції Полтавської області Євген Рогачов.

«Фігурант намагався знищити сліди цинічного злочину, щоб уникнути відповідальності. Він на власному автомобілі вивіз дитину за межі обласного центру, вбив та приховав тіло у лісосмузі. Однак, оперативникам та слідчим спільно з поліграфологом вдалося здобути докази його причетності до зникнення Дарії. На даний час проводиться комплекс необхідних слідчих дій та судових експертиз, необхідних для встановлення усіх обставин злочину», — розповів очільник управління поліції.

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Наразі слідчими Полтавського райуправління поліції та Слідчого управління обласної поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної та Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 КК України (Вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди).

Затриманий дає покази

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За скоєний злочин зловмиснику може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що минулого року на Прикарпатті зґвалтував та задушив власну 9-річну родичку, а на Дніпропетровщині було жорстоко вбито 16-річну школярку. Це зробив місцевий 46-річний чоловік.

Фото Поліції Полтавської області

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