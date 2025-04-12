Якщо тиснуть нові туфлі: шість способів розтягнути тісне взуття у домашніх умовах підручними засобами

Кмітливі домогосподарки, які раніше розповіли про золоте правило купівлі взуття, поділилися порадами, як самостійно розтягнути нове взуття в домашніх умовах, пише storinka.com.ua.

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Спосіб 1. Спиртові засоби

Треба намастити внутрішню частину взуття спиртом, горілкою або одеколоном, одягнути взуття на шкарпетку і походити до повного висихання.

Спосіб 2. Тепла вода

Треба намочити туфлі теплою водою, одягнути на ногу поліетиленовий пакет, а потім шкарпетку та взуття. Далі треба поносити їх не менше двадцяти хвилин.

Спосіб 3. Окріп

Треба налити у два пакети окріп та помістити у взуття. Їх треба залишити буквально на кілька секунд і потім вилити. Залишки води треба видалити сухою тканиною. Коли шкіра охолоне, треба одягнути туфлі поверх шкарпеток і розношувати.

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Спосіб 4. Лід

Цей спосіб підійде до невибагливого взуття. Треба налити у два пакети холодну воду, зав'язати та помістити в туфлі. Потім треба поставити взуття в морозилку і дочекатися, поки вся вода перетвориться на лід. Потім треба витягнути пакети. Коли лід трохи підтає, треба витягнути його.

Спосіб 5. Нагрівання феном

Цей спосіб найкраще підходить для щільної шкіри. Треба одягнути взуття на товсту шкарпетку і прогріти феном. Під час цього треба активно ворушити стопами та пальцями. Через півхвилини треба вимкнути фен і почекати, поки взуття охолоне. Всі ці дії треба повторити кілька разів.

Спосіб 6. Мокрі газети

Треба змочити водою газети і добре віджати. Потім треба наповнити ними туфлі або черевики, залишити у такому вигляді на ніч, при необхідності повторити процедуру.

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Раніше «ФАКТИ» писали, яке взуття взяти в поїздку, навіть на два дні.

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