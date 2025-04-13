На рингу Boardwalk Hall в Атлантік-Сіті (США) у головному бою вечора боксу зійшлися непереможні досі два чемпіони напівсередньої ваги (до 66,7 кг) — володар поясу IBF американець Джарон Енніс (34 перемоги, 30 з них — нокаутом) і «король» WBA литовець Еймантас Станіоніс (15 перемог, 9 з них — нокаутом, 1 поразка). Раніше Бівол відібрав у Бетербієва титул абсолютного чемпіона світу.

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27-річний Енніс впевнено розпочав поєдинок і з кожним раундом демонстрував свою перевагу над 30-річним чемпіоном Європи серед любителів, у якого був розбитий ніс та розсічена брова. У 6-й трихвилинці Енніс відправив Станіоніса в нокдаун, після чого литовець не вийшов на 7-й раунд, зазнавши першої поразки в кар'єрі.

Нагадаємо, що Джарон Енніс перед чемпіонським боєм у листопаді минулого року рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна (24 перемоги, 13 з них — нокаутом, 3 поразки).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суперважковаговики Хргович і Джойс влаштували рубку в Манчестері.

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Фото X DAZN Boxing

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