Енніс — Станіоніс: відеоогляд бою непереможних боксерів за два пояси чемпіона світу
На рингу Boardwalk Hall в Атлантік-Сіті (США) у головному бою вечора боксу зійшлися непереможні досі два чемпіони напівсередньої ваги (до 66,7 кг) — володар поясу IBF американець Джарон Енніс (34 перемоги, 30 з них — нокаутом) і «король» WBA литовець Еймантас Станіоніс (15 перемог, 9 з них — нокаутом, 1 поразка). Раніше Бівол відібрав у Бетербієва титул абсолютного чемпіона світу.
27-річний Енніс впевнено розпочав поєдинок і з кожним раундом демонстрував свою перевагу над 30-річним чемпіоном Європи серед любителів, у якого був розбитий ніс та розсічена брова. У 6-й трихвилинці Енніс відправив Станіоніса в нокдаун, після чого литовець не вийшов на 7-й раунд, зазнавши першої поразки в кар'єрі.
@autozone #EnnisStanionis pic.twitter.com/yXa9dLKknz— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 13, 2025
Нагадаємо, що Джарон Енніс перед чемпіонським боєм у листопаді минулого року рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна (24 перемоги, 13 з них — нокаутом, 3 поразки).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суперважковаговики Хргович і Джойс влаштували рубку в Манчестері.
Фото X DAZN Boxing68
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