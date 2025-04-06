Суперважковаговики Хргович і Джойс влаштували рубку в Манчестері: хто переміг (фото, відео)

У ніч на неділю, 6 квітня, у головній події вечора боксу в Манчестері (Англія) на рингу Co-op Live Arena за пояс WBO International зійшлися колишній тимчасовий чемпіон WBO у хевівейті 39-річний британець Джо Джойс (16 перемог, 15 з них — нокаутом, 4 поразки) і 32-річний хорват Філіп Хргович (18 перемог, 14 з них — нокаутом, 1 поразка), який зазнав раніше невдачі в бою з Денієлом Дюбуа.

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Боксери влаштували справжню рубку, переможцем якої за підсумками 10 раундів вийшов Хргович, котрий раніше кинув виклик Олександру Усику.

Згідно зі статистикою Compubox, Джойс в середньому наносив 52 удари за раунд, з яких лише 14 досягали мети, включаючи 30% силових ударів. Хргович мав показник у 25 влучних «пострілів» з 50 за раунд (50%). Його силові удари досягали мети в 55% випадків (21 з 37). При цьому хорват завдав 253 влучних удари (206 із них — силові). Це найбільше серед усіх суперників Джойса.

Як би там не було, учасник Олімпійських ігор Хргович «оживив» свою кар'єру, а ось ветерану Джойсу після чотирьох поразок у п'яти останніх боях (двічі від Чжана Чжилея, Дерека Чісори та Філіпа Хрговича), схоже, настав час йти на пенсію.

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До речі, Філіп Хргович заробив за бій найбільший гонорар у своїй кар'єрі — 440 тисяч євро (заробіток хорвата може зрости до 2,15 млн євро, якщо продаж PPV у день матчу досяг 750 тисяч). У британця були «безпечні» 590 тисяч, які могли зрости до 3,15 млн.

Нагадаємо, що Хргович замінив у поєдинку британця Ділліана Уайта, який отримав травму пальця під час тренувального табору.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джо Джойс яскраво нокаутував новозеландця Джозефа Паркера.

Фото РА

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