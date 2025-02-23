Усик встав і пішов: Бівол відібрав у Бетербієва титул абсолютного чемпіона світу (відео)

У ніч на неділю, 23 лютого, на 6-тисячній арені Venue Riyadh Season в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершилося круте шоу професіонального боксу, в головній події якого росіянин Артур Бетербієв (21 перемога, 20 з них — нокаутом, 1 поразка), який виступає за Канаду, програв бій-реванш своєму співвітчизнику Дмитру Біволу (24 перемоги, 12 з них — нокаутом, 1 поразка), що представляє Киргизстан, і втратив титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі. Нагадаємо, що у першому поєдинку суперників за пояси IBF, WBO, WBA та WBC у жовтні 2024-го Бетербієв переміг суперника роздільним рішенням суддів.

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За підсумками 12 раундів двоє з трьох служителів Феміди віддали перемогу претенденту — 114:114, 116:112 та 115:113. Перша поразка Бетербієва у професіональній кар'єрі. За неофіційною інформацією, обидва боксери гарантовано отримають за бій по 20 млн доларів.

До речі, згідно з підсумковою статистикою ударів Compubox, 34-річний Бівол (він народився в молдавсько-корейській сім'ї в Киргизькій РСР і жив там до 11 років) перевершив 40-річного Бетербієва за всіма основними показниками, завдавши як більше влучних ударів загалом (170 проти 121), так і джебів (85 проти 43), і силових (85 проти 78). Хіба що в корпус Артур влучав частіше (52 проти 42).

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«Я щасливий, — зізнався після бою Дмитро Бівол. — Мені через багато що довелося пройти в минулі роки. Дякую всевишньому, який дав мені два шанси, я вдячний Едді Хірну та всім у моїй команді, моїм тренерам та батькові, всім, хто мене підтримував.

Я програв у першому поєдинку, і мені після цього навіть полегшало. Цього разу не було такого тиску, як перед першим боєм. Я просто хотів працювати з першого раунду і до кінця 12-го. У порівнянні з першим боєм я був кращим, більше старався, був впевненішим, був легшим. І сьогодні я дуже хотів перемогти. Мені треба було бути розумнішими, треба було завдавати більш чистих ударів. І це зробив.

Третій бій? Я готовий до будь-яких викликів, але зараз хочу трохи відпочити. Мені потрібен час, щоб відновитися".

До речі, непереможний українець Олександр Усик, який стежив за вечором боксу в Ер-Ріяді і навіть вручив чемпіонський пояс німцю Агіту Кабайєлу, котрий нокаутував китайця Чжана Чжилея, не став чекати на бій росіян і залишив арену.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дмитро Бівол сенсаційно переміг мексиканця Сауля «Канело» Альвареса.

Фото X DAZN Boxing

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