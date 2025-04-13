Склав когнітивний тест: як пройшов медогляд Трампа

Президент Дональд Трамп, який втратив 500 мільйонів через свої мита, заявив, що він пройшов когнітивне обстеження під час приблизно чотиригодинного фізичного обстеження. Медогляд днями провів його лікар, пише Bloomberg.

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«Я пройшов когнітивний тест і не знаю, що вам сказати, крім того, що я дав кожну відповідь правильно», — сказав Трамп журналістам.

Президент США, відповідаючи на запитання, пояснив, що це був той самий когнітивний скринінг, який він проходив у минулому — тест, який передбачав повторення певних слів, щоб продемонструвати свою пам’ять — і сказав, що пройшов його, тому що «хотів бути трохи іншим, ніж Байден».

Торішня виборча кампанія висвітлила питання про фізичну придатність президента та прозорість у сфері охорони здоров’я. Кульмінацією стало рішення Джо Байдена вийти з перегонів на тлі сумнівів у його розумовій гостроті та тому, чи намагався персонал приховати його стан від громадськості.

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«Це досить відомий тест. Яким би він не був, я пройшов кожен — у мене все добре», — сказав Трамп.

Президент додав, що він також отримав деякі пропозиції від медичного персоналу щодо свого здоров'я. І пообіцяв, що результати будуть опубліковані незабаром.

«Загалом я відчував, що перебуваю в дуже хорошій формі. Добре серце, добра душа, дуже добра душа», — зауважив 78-річний Трамп, який є найстарішою людиною, яка коли-небудь обіймала посаду президента США.

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Раніше повідомлялося, що Віткофф запропонував Трампу «дозволити» рф анексувати чотири області України.

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