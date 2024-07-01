Байден ефективний лише з 10-ї до 16-ї години: як фізична форма президента США впливає на його виступи

Фізична форма президента США Байдена знову стала предметом жвавих дискусій після його телевізійного провалу на дебатах з Трампом. Портал Axios повідомляє про своєрідне часове вікно, в якому Байден виступає добре. Поза цим часовим проміжком Байден ризикує зазнати невдачі.

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Неодноразово з'являлися повідомлення про те, що президент США Джо Байден не може належним чином сконцентруватися. Білий дім регулярно спростовує це. Портал Axios повідомив, посилаючись на неназваних експертів, що Байден особливо добре почувається між 10 ранку та 16:00. Саме тому на цей час планується багато публічних заходів. Поза цим часовим проміжком Байден більш схильний до роздачі обіцянок, йдеться у повідомленні, пише n-tv.de.

Вже давно існують сумніви щодо придатності Джо Байдена до другого президентського терміну через його похилий вік. Якщо він переможе на виборах у листопаді, йому буде 82 роки, коли він складе присягу, і він все ще буде керувати США у віці 86 років.

Хоча демократи сподівалися, що під час дебатів Джо Байден покаже, наскільки він все ще в хорошій формі, сталося зовсім протилежне. Під час телевізійного виступу перед мільйонною аудиторією Байден кілька разів втрачав хід думок, бурмотів, дивився в простір з відкритим ротом і часто був не в змозі закінчити речення належним чином. Приблизно через 90 хвилин після дебатів телекамери зафіксували, як перша леді Джилл Байден ніжно допомагала чоловікові спуститися з трибуни кількома неглибокими сходинками.

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Вже наступного дня на передвиборчому заході в Північній Кароліні Джо Байден зміг компенсувати катастрофічне враження, яке він справив напередодні ввечері, — з радісним натовпом і телесуфлером перед собою. Це було о 13:00 за місцевим часом. Байден визнав, що погано виступив напередодні ввечері та зіграв стендап.

«Я не ходжу так легко, як раніше, я не говорю так гладко, як раніше, я не веду дебати так добре, як раніше, — сказав він під оплески натовпу. — Але я знаю, як говорити правду. Я знаю, що правильно, а що ні. І я знаю, як виконувати цю роботу, я знаю, як досягти поставлених цілей».

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Демократична партія все ще здебільшого підтримує Джо Байдена та відбивається від закликів висунути нового кандидата. Але тиск, ймовірно, посилиться, коли Байдену доведеться робити більше вечірніх виступів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про єдину причину, через яку чинний президент США Джо Байден припинить участь у нинішніх перегонах.

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