Вибиті вікна та пошкоджено фасад будівлі: росіяни завдали удару по дитсадку у Харкові

Сьогодні, крім Сум, де загинули понад 30 людей, а понад 80 отримали поранення, мішенню для ворога став Харків. Російський безпілотник «Молнія» завдав удару по Київському району міста, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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«Ворог вдарив по дитячому садочку у Київському районі. Інформації про постраждалих на дану хвилину немає. Вибиті вікна, пошкоджено фасад будівлі», — йдеться у повідомленні.

Крім того, вибиті вікна у навколишніх багатоквартирних будинках. Загиблих та поранених на дану хвилину немає.

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У Сумах після удару російських балістичних ракет станом на зараз відомо про 31 загиблого. Серед загиблих — двоє дітей. Понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей.

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Росія сьогодні вранці завдала два удари балістикою по Сумах. Прильоти були в центрі міста. Зокрема, загинули всі люди, які на той час їхали тролейбусом.

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