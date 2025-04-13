У Великий понеділок, після Вербної неділі, перший день Страсного тижня, починається суворий піст. Цього дня готують будинок до світлого свята Великодня.

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А на що чекає на кожен знак зодіаку, розповідає Таро-гороскоп, опублікований на спеціальному сайті.

Овен — Колесо Фортуни

Овнам цей день не варто покладатися лише на удачу, важливо зберігати пильність та контролювати свої дії. Плануйте свої дії уважно та уникайте поспішних рішень. Важливо не забувати про баланс і здоровий глузд.

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Телець — Помірність

Тільцям карти радять утриматися від поспішних рішень. Від вас вимагається терпіння та здатність дивитися у майбутнє. Краща не кількість кроків, а їхня якість.

Близнюки — Четвірка Кубків

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Для Близнюків настає період відпочинку та відновлення. Переживання і внутрішні хвилювання поступово поступаються місцем спокою. День стане гарним моментом для того, щоб переоцінити свої цілі та плани.

Рак — Сімка Жезлів

Ракам варто уникати конфліктів, особливо із близькими людьми. Вам необхідно слухати інших і виявляти гнучкість у спілкуванні. Пам'ятайте, що ваші дії можуть вплинути на оточення так само, як їхні вчинки впливають на вас. Намагайтеся знаходити компроміс.

Лев — Дев'ятка Денаріїв

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Леви можуть опинитися в конфліктній ситуації, особливо якщо їхні вимоги до оточення дуже високі. Карти застерігають від перфекціонізму. Важливо виявляти терпимість та гнучкість у підході, ніж шукати ідеальні рішення.

Діва — Шістка Мечів

У Дів понеділок не найпродуктивніший день. Можливе зниження енергії та відмова від відповідальності. Важливо дотримуватись балансу між власною активністю та турботою про близьких.

Терези — Десятка Денаріїв

Для Терезів день буде пов'язаний з необхідністю прийняття рішень. Важливо дотримуватись послідовності. Прийняття стабільних рішень принесе довгострокові результати у фінансах та забезпечить гармонію у відносинах.

Скорпіон — Сонце

У Скорпіонів день буде наповнений позитивними змінами та успіхом у різних сферах. Будьте готові до підвищених вимог з боку оточення.

Стрілець — Двійка Мечів

Стрільцям варто уникати надмірного контролю. Прийняття рішень має бути обдуманим та виваженим, щоб уникнути негативних наслідків. Довіряйте своїй інтуїції.

Козоріг — Туз Денаріїв

На Козорогів чекає успіх і визнання за наполегливу працю. Настав момент насолоджуватися результатами своєї роботи. Це слушний час для фінансових інвестицій та планування довгострокового майбутнього.

Водолій — Блазень

Водоліям потрібно звільнитися від сумнівів та незручних ситуацій, які заважають рухатися вперед. Будьте готові до несподіваних змін, які іноді потребують сміливості.

Риби — Диявол

Рибам варто бути особливо уважними до своїх вчинків та слів. Важливо уникати спокус, маніпуляцій, які можуть вплинути на вашу поведінку та взаємини. Не дозволяйте обставинам забрати вас з правильного шляху. Зміцніть контроль над собою.

А що обіцяє Східний гороскоп на тиждень із 14 по 20 квітня, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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