Агент росіян планував вбивство командирів підрозділів ЗСУ на Яворівському полігоні, — СБУ (фото)
Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Львівщині чергового військовослужбовця-зрадника. Ним виявився «подвійний» агент росіян, який одночасно працював на фсб та російську воєнну розвідку (більш відому як гру).
Як повідомляють в СБУ, інструктор Яворівського полігону отримав завдання ліквідувати командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони.
«Агент отримав від куратора „карт-бланш“ на вибір способу ліквідації українських військових. Так, за одним із „сценаріїв“, зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП), а потім приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі. Також агент розробляв варіант використання „втемну“ свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів», — зазначили в СБУ та додали, що третім варіантом міг стати ракетний удар рашистів за координатами зосередження українських захисників на полігоні.
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Військова контррозвідка СБУ затримала зрадника, коли він готував пропозиції з ліквідації для свого куратора.
А на замовлення куратора з фсб агент збирав інформацію про кількість та специфіку підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його взято під варту без права внесення застави. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Матеріал про затримання ворожого агента, який у Харкові пострілом в спину вбив військовослужбовця, вчинив кілька терактів в обласному центрі, підклав вибухівку під машину начальника Дергачівської міської військової адміністрації та готував замах на голову ОВА Харківщини, читайте на нашому сайті.
Фото СБУ68
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