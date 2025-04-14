Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Львівщині чергового військовослужбовця-зрадника. Ним виявився «подвійний» агент росіян, який одночасно працював на фсб та російську воєнну розвідку (більш відому як гру).



Як повідомляють в СБУ, інструктор Яворівського полігону отримав завдання ліквідувати командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони.

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Зрадник планував вбити військових, які приїхали на вишкіл, за допомогою СВП. Фото СБУ

«Агент отримав від куратора „карт-бланш“ на вибір способу ліквідації українських військових. Так, за одним із „сценаріїв“, зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП), а потім приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі. Також агент розробляв варіант використання „втемну“ свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів», — зазначили в СБУ та додали, що третім варіантом міг стати ракетний удар рашистів за координатами зосередження українських захисників на полігоні.

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Військова контррозвідка СБУ затримала зрадника, коли він готував пропозиції з ліквідації для свого куратора.

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Зрадник одночасно працював на фсб та гру рф. Фото СБУ

А на замовлення куратора з фсб агент збирав інформацію про кількість та специфіку підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні.



Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його взято під варту без права внесення застави. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріал про затримання ворожого агента, який у Харкові пострілом в спину вбив військовослужбовця, вчинив кілька терактів в обласному центрі, підклав вибухівку під машину начальника Дергачівської міської військової адміністрації та готував замах на голову ОВА Харківщини, читайте на нашому сайті.

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Фото СБУ

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