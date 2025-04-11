Стежила за ешелонами ЗСУ через «відеопастку» у шпаківні: правоохоронці затримали агентку ворога
СБУ затримала чергову зрадницю — агентку рф, яка стежила за ешелонами ЗСУ у Дніпрі.
За даними СБУ, російська агентка шпигувала за військовими ешелонами та коригувала ракетно-дронові удари рашистів по обласному центру.
Щоб простежити рух потягів ЗСУ у напрямку фронту, зловмисниця обладнала «відеопастку» навпроти залізничної колії.
Для цього розмістила на дереві муляж шпаківні, в якій заховала камеру з додатковим акумулятором.
За допомогою замаскованого гаджета російські спецслужбісти могли в режимі реального часу відстежувати кількість та вантажі військових ешелонів.
Співробітники СБУ викрили й затримали агентку. Як виявилося, це була 46-річна мешканка Дніпра, яка шукала «легкий заробіток» на Телеграм-каналах.
Окрім шпигування за ешелонами ЗСУ, агентка об’їжджала місцевість, де намагалася виявити і передати окупантам координати мобільних вогневих груп ППО, що обороняють прифронтове місто.
Під час обшуків у неї вилучили відеокамеру з флешносіями, мобільний телефон та сім-картку із доказами злочинів.
Затриманій повідомили про підозру за статтею «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно у Харкові затримали російського агента, який застрелив українського військового та планував убивство голови обласної військової адміністрації.69
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