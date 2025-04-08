Російський агент застрелив у Харкові українського військового та планував убивство голови обласної військової адміністрації (фото)

У Харкові, де правоохоронці нещодавно затримали двох неповнолітніх, які підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у двох районах обласного центру, судитимуть завербованого росіянами чоловіка, який вбив військового та планував замахи на двох посадовців.

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Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, на лаві підсудних опиниться 55-річний уродженець Євпаторії, який у 2015 році переїхав до російського Бєлгорода, погодився на співпрацю із спецслужбою рф та у 2024 році перебрався до Харкова.

Зловмисник здійснив кілька диверсій на території Харківщини. Фото прокуратури

Його першою задачею у Харкові стало вбивство українського військового, якму він вистрелив у спину біля однієї з багатоповерхівок. Військовослужбовець помер на місці.

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Російський агент вбив бійця ЗСУ пострілом в спину. Фотоо прокуратури

Надалі, діючи за власною ініціативою, він кинув у бік адміністрації Шевченківського району ручну осколкову гранату М67, завдавши матеріальної шкоди майже на 2,5 млн гривень. Згодом він прикріпив до вхідних дверей будівлі підрозділа міжрайонної спеціалізованої травматологічної МСЕК у Харкові вибуховій пристрій, який спрацював.

Зрадник планував вбивство двох посадовців. Фото прокуратури

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Зрадник підготував замах на життя начальника Дергачівської міської військової адміністрації, прикріпиовши вибуховий пристрій під кузовом його автівки. Але, на щастя, очільник МВА побачив вибухівку та звернувся до правоохоронців. Наступним пунктом в плані російського агента було вбивство начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

«За планом, чоловік мав здійснити підрив транспортного засобу, яким користується керівник ХОВА, за грошову винагороду у розмірі 50 тис. доларів США. Проте, розуміючи, що українські правоохоронці вже розшукують його, фігурант „поставив на паузу“ вбивство. Крім того, агент встиг підпалити два військових авто у Харкові», — додали в прокуратурі.

Вирішивши «залягти на дно», зрадник намагався виїхати з Харкова, але в електричці його рух відслідкували правоохоронці.

Обвинуваченого судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова. Максимальне покарання, що йому загрожує, — довічне позбавлення волі.

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Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів деякі подробиці цієї справи. Так, вбивши військового, зловмисник планував «прибрати» й двох свідків.

«Того вечора (5 березня 2024 року. — Авт.) військовий йшов додому від молочного магазину, через спортивний майданчик, по доріжці. Саме там металошукачі знайшли гільзу. А оперативники — двох свідків. Від двох хлопців, які пробігали неподалік саме в момент нападу, слідчі дізналися, що вбивця вистрибнув з кущів, свідки чули крик: „Стій, с*ка!“. Як ми дізналися пізніше, цих двох хлопців нападник спочатку теж вирішив вбити, але потім передумав», — пише він на своїй сторінці у соцмережі.

Експерти з'ясували, що стрілок використав нетипову гільзу від доволі рідкісної зброї: спецпатрон до пістолету ПСС радянської розробки, який наразі є на обліку лише у російських спецпідрозділів.

Правоохоронцям вдалося встановити, де чоловік орендував квартиру. При обшуку в помешканні знайшли той самий пістолет — самозарядний, безшумної та безполум’яної стрільби. «Він невеликий за розмірами та розроблявся саме для спецслужб КДБ та ГРУ. Виробили їх всього 200 штук. На пістолеті номер 048. Там же була кобура від нього та шапка, в якій був вбивця, тротил та інші речі. Там же ми змогли вилучити зразки ДНК злочинця та його відбитки пальців», — додав Болвінов.

Вже після затримання агента фсб слідчі з'ясували, що кримчинани розпочав підготовку до вбивства Олега Синєгубова, яке мало бути публічним. Диверсант розраховував зробити це після чергового удару росіян по житловій забудові з великою кількістю жертв, коли голова ОВА приїде на місце удару.

«Адресу завчасно йому повинні були повідомити куратори з росії. За його планом, атакувати він мав, коли голова ОВА буде максимально близько до людей, — тобто під час спілкування з постраждалими від обстрілів. Він так і каже — „от часто були обстріли КАБами, наприклад, Салтівки, туди виїжджала адміністрація“. Застосувати так звану „закладку“ з гранати або кинути її прямо в натовп, а потім непомітно втекти. План був майже готовий, зручним моментом він також називає спілкування Синєгубова з журналістами на місцях прильотів. Щоби максимально наблизитися до начальника ОВА, не викликаючи підозр, він вирішив знову вдати з себе працівника комунальної служби. Для цього заздалегідь підготував спеціальні робочі жилети різних кольорів, купував їх в Харкові та Дергачах. Всі його свідчення задокументовані і ми використали їх як докази», — зазначив Сергій Болвінов.

Нагадаємо, що днями у Дніпрі вибухнула автівка, в якій на той час перебував очільник Лівобережної міської адміністрації міста Юрій Федько та його дружина. Згодом посадовець помер у реанімації.

Фото поліції

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