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СБУ знешкодила «крота» росіян у бойовій бригаді ЗСУ (фото, відео)

12:25 25 березня 2025
СБУ затримала зрадника у лавах ЗСУ. Фото СБУ

Служба безпеки України, співробітники якої раніше вирахували «крота» росіян в Силах спеціальних операцій, затримали ще одного зрадника-військового. Він допомагав рашистам вести бойові дії на Курщині

Агента російської воєнної розвідки, як повідомляє СБУ, затримали на прикордонні Сумщини. Зрадник — мобілізований військовослужбовець, який коригував ворожий вогонь по підрозділах Сил безпеки та оборони на Курському напрямку.

Агента гру затримали у прикордонні Сумщини. Фото СБУ

Представники ворожих спецслужб звернули увагу на чоловіка через його проросійсі дописи у мережі. Його завербували і доручили «інтегруватися» до українського війська. Спочатку зрадник мобілізувався до військової частини в одній із тилових областей України, а згодом перевівся до бойової бригади ЗСУ, яка виконує завдання в Курській області.

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«Перебуваючи на фронті, „кріт“ готував координати для ракетно-бомбових ударів агресора по локаціях українських військ. Серед основних цілей ворога були системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), які захищають передові позиції наших воїнів від дронових атак рашистів. Також окупанти сподівалися отримати координати українських самохідно-артилерійських установок, котрі тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів», — зазначили в українській спецслужбі.

Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника на початку його співпраці з окупантами. А затримали його «на гарячому» — коли він готував агентурний звіт для російського гру.

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Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику, який перебуває під вартою, загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше СБУ виявила «крота» у Державній космічній агенції — посадовець «зливав» ворогові секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків.

Фото СБУ

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