Зібрала десять валіз: українка побореться на міжнародному конкурсі краси (фото)

В Єгипті стартував міжнародний конкурс краси Miss Eco International-2025, переможницею якого минулого року стала українка Ангеліна Усанова. На цьогорічних змаганнях краси Україну представляє 26-річна львів’янка, модель Єлизавета Адамська. Головна мета цього конкурсу — популяризація екологічної свідомості. Переможниця стає Послом доброї волі ООН з питань екології та довкілля.

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Фінал Miss Eco International-2025 відбудеться 19 квітня 2025 року у місті Олександрія. Відомо, що Єлизавета привезла до Єгипту десять валіз загальною вагою понад 200 кілограмів! В них — одяг, прикраси, національний та екокостюм від українських дизайнерів, а також одяг від європейських брендів.

Екокостюм представниці України

Національний костюм Адамської — «Мова соловʼїна», в його концепції українська мова представлена цитатами, які переплітаються через всю сукню. Це рядки поезії найвідоміших українських авторів: Володимира Сосюри, Ліни Костенко, Максима Рильського, Павла Тичини. Екокостюм представниці України має назву «Спогад у пелюстках». Він наголошує, що військова агресія росії проти України завдала значної шкоди природному середовищу — знищуються унікальні екосистеми сходу та півдня країни.

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Національний костюм Адамської “Мова соловʼїна”

Дизайнерка цього вбрання - Леся Патока

— Ми вирішили об’єднати дві екологічні катастрофи — зникнення флори та пластикове забруднення, — прокоментувала костюм авторка ідеї, відома дизайнерка Леся Патока. — Тому кожна квітка на цій сукні створена з переробленого пластику. Шість мішків відсортованих пляшок перетворилися на рукави сукні, які стали маніфестом — мистецтво і краса можуть бути відповідальними.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що «Міс Всесвіт» була засуджена диктатором Даніелем Ортегою до вічного вигнання.

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