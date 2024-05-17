«Міс Всесвіт» засуджена диктатором до вічного вигнання: що стало причиною

Обрана пів року тому «Міс Всесвіт» Шейнніс Паласіос з Нікарагуа та члени її сім'ї живуть у «безстроковому вигнанні». Зроблено це диктатором країни Даніелем Ортегою за те, що Шейнніс «дозволила собі бути обраною найкрасивішою жінкою світу без дозволу влади Нікарагуа», — написав один з опозиційних порталів Нікарагуа, повідомляє rmf24.

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Президент Ортега не зміг пробачити 23-річній нікарагуанській королеві краси те, що вона взяла участь у міжнародному конкурсі краси без узгодження з владою країни. Нікарагуанська політична опозиція переконана, що президент Ортега ніколи б не погодився підтримати участь Шейнніс Паласіос у конкурсі «Міс Всесвіт», оскільки влада Нікарагуа внесла її до чорного списку за участь у масових демонстраціях проти диктатури у 2018 році.

Всесвітній тріумф нікарагуанської красуні Шейнніс Паласіос на конкурсі «Міс Всесвіт», що відбувся в листопаді минулого року в Сальвадорі, з великим ентузіазмом святкували її співвітчизники на батьківщині. Жителі столиці та інших міст вийшли на вулиці з її портретами. Реакція влади полягала у видаленні фотографій з цих подій з соціальних мереж.

Поліція проводила арешти серед учасників демонстрацій. До п'яти років тюремного ув'язнення були засуджені двоє молодих художників, які в місті Естелі на півночі Нікарагуа розмістили великий мурал із зображенням Шейнніс Паласіос на стіні будівлі.

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Минулого місяця нікарагуанські ЗМІ повідомили, що бабуся і брат Шейнніс Паласіос «таємно» покинули Нікарагуа, щоб возз'єднатися з матір'ю «Міс Всесвіт 2023», яка проживає в США.

«Таким чином влада Нікарагуа призвела до остаточної втечі з країни всіх членів сім'ї, включаючи саму королеву краси», — прокоментувало це інформаційне агентство Associated Press.

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Раніше представниця України на конкурсі «Міс Всесвіт 2023» Ангеліна Усанова пояснила, чому їй не вдалося потрапити до топ-20.

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