Україна потребує захисту: Зеленський заявив про готовність заплатити 15 млрд доларів за системи Patriot

Президент України Володимир Зеленський, інтерв'ю якого CBS вийшло після варварського удару росіян по Сумах, відповів на запитання ведучого Скотта Пеллі про те, чому Сили оборони не можуть захистити цивільне населення від ракетних атак.

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«У нас немає систем протиповітряної оборони. У нас недостатньо цих систем. Я вдячний нашим партнерам за те, що нам вже надавали… Я не хочу жалітися. Ми вдячні США за те, що нам надали, це багато всього, за все це ми дякуємо, але коли діти гинуть під обстрілами ракет… Чесно кажучи, я не розумію, чому ми не можемо домовитися про додаткові системи Patriot», — зазначив він в ефірі програми 60 Minutes.

За його словами, Україна (із залученням країн-партнерів) готова заплатити 15 мільярдів доларів для того, аби закупити ці системи, аби прикрити ППО центри деяких міст, де зазвичай буває багато людей. Іншим варіантом може бути ліцензія на виробтицтво таких систем та боєприпасів до них. Він підкреслив, що говорив про це і з Дональдом Трампом, і з його попередником Джозефом Байденом.

Втім, наразі США кажуть, що такої можливості немає, але, як наголосив президент України, є багато систем, що розташовані в регіонах, де бойові дії не ведуться. І Україна могла б навіть, наприклад, орендувати їх.

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Нагадаємо, що після удару по Сумах президент США Дональд Трамп заявив, що російська балістична атака була жахливою, але йому сказали, що рф здійснила «помилку».

Фото — скріншот

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