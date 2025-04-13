Країна-агресор атакувала Україну у Вербну неділю: серед загиблих двоє дітей, — де ти, «миротворець» Трампе?

У Сумах продовжує зростати число жертв та постраждалих після ракетного удару 13 квітня. Серед загиблих двоє дітей.



Про це пишуть «ФАКТИ» з посиланням на ДСНС України.

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У Сумах після удару російських балістичних ракет станом на зараз відомо про 32 загиблих. Серед загиблих — двоє дітей. Понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей.

За даними ГУР, удар по Сумах завдали розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей рф.

Дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 вдарили по конгрес-центру Сум, де об 11:00 було заплановано дитячу виставу.

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Російські війська завдали два удари по Сумах балістикою вранці 13 квітня. Під удар потрапив центр міста, де на той момент перебувало багато людей. Люди просто йшли вулицею, сиділи у своїх авто, їхали у громадському транспорті. Спочатку повідомлялося про 21 загиблого та 20 поранених, пізніше кількість постраждалих зросла до 34, потім до 83.

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Наразі центр міста перекрито, там працюють поліцейські, рятувальники, медики. Фіксується велика кількість руйнувань.

Також сьогодні під ударом росіян знов перебував Харків. Ворог вдарив по дитячому садочку у Київському районі міста. Вибиті вікна, пошкоджено фасад будівлі. Також постраждали будинки навколо.

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