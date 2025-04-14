Не викидайте шкірку авокадо: є чудові способи її використання

У пошуках екологічних і практичних методів догляду за рослинами садівники часто вдаються до незвичайних, але дієвих рішень. Одним із них є використання шкірки авокадо, яка замість того, щоб потрапити у смітник, може забезпечити наші рослини цінними поживними речовинами, пише onet.

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Шкірка цього популярного фрукта, багата на калій, магній і фосфор, стає все більш цінним доповненням у домашньому розведенні рослин. Подрібнена та змішана з ґрунтом, вона не тільки збагачує його мінералами, але й покращує структуру, що є вирішальним для здорового росту наших зелених рослин.

Роль шкірки авокадо в процесі компостування також важлива. Її повільне розкладання є перевагою. Однак, щоб не гальмувати весь процес, варто спочатку її як слід подрібнити.

Використання шкірки авокадо в садівництві — це крок до сталого розвитку та свідомого використання ресурсів. Варто пам’ятати про ці екологічні хитрощі наступного разу, коли ви будете готувати гуакамоле чи інші здорові закуски, щоб не тільки насолодитися смаком, але й отримати союзника в догляді за нашим садом.

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