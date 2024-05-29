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Авокадо з консервованим тунцем: швидка закуска для гурманів

22:27 29 травня 2024
авокадо з тунцем

Ви повертаєтеся з роботи, зголодніли, а в холодильнику нічого немає. Напевно, таке траплялося з усіма й не один раз. На такий випадок добре було б мати вдома авокадо. Цей овоч ситний, смачний та корисний. І, звичайно, непогано було б мати кілька баночок консервованого тунця. Його можна використовувати для різних салатів та бутербродів. Чудова ідея — начинити половинки авокадо тунцем. Це має апетитний вигляд.

Рецептом з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Готується страва дуже швидко, — каже Ардія Діаманті. — П'ять-сім хвилин — і готово! У ресторані вам теж доводиться трохи почекати, поки подадуть замовлену їжу. Подавайте їжу гарно.

Авокадо, фаршироване тунцем (на дві порції)

Авокадо — 1 шт.

Тунець — 4 чайні ложки

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Зелений базилік — до смаку

Оливки — 6−8 шт.

Авокадо розділити на половинки та обережно очистити від шкірки. Наповнити тунцем. Викласти на листя базиліка. Доповнити оливками. За бажанням також можна додати слайси свіжого огірка й трохи зеленої цибулі.

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І смачного!

Раніше Ардія Діаманті поділилася рецептом десерту для справжніх гурманів — з полуниці з зеленим базиліком.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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