Дріжджі та банани: натуральні добрива для рослин, які можна зробити самостійно

Вазонам недостатньо однієї води. Необхідно регулярно вживати рослинні підживлення, в тому числі взимку. Якщо ви не хочете купувати готові суміші, можете самостійно зробити домашнє добриво для кімнатних квітів, пише видання Oknoplast.

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Ви починаєте свій день з чашки ароматної кави? Не викидайте гущу, що залишилася після варіння. Вона є ідеальною основою для приготування натурального домашнього добрива з високим вмістом калію, фосфору і магнію, необхідних для росту зелених рослин — особливо декоративних квітів і листя. Як приготувати домашні підживлення для горшкових рослин з кавової або чайної гущі?

Просто залийте їх водою, залиште на кілька днів і полийте цим розчином кислотолюбиві рослини в горщиках. Кавову або чайну гущу також можна змішати з землею в горщику або насипати її як верхній шар. Натуральне кавове добриво є хорошим вибором для таких видів, як: папороть, антуріум, драцена, фікус і монстера.

Серед домашніх добрив для рослин найвідомішим заслужено є кондиціонер з бананової шкірки. Він містить значні запаси калію і фосфору, які підтримують ріст рослин, не тільки кімнатних. Як приготувати таке безкоштовне добриво для кімнатних рослин? Перш ніж з'їсти банан, ретельно вимийте його шкірку. Потім наріжте її невеликими шматочками, помістіть в пляшку, залийте теплою водою і закрийте. Через десять годин у теплому місці або через два-три дні в більш прохолодному рослинна їжа з бананів буде готова. Ви переконаєтеся, що настав час, коли вода змінить колір і втратить прозорість, а також матиме специфічний запах. Натуральне добриво для квітучих рослин, приготовлене з бананової шкірки, при поливі рослин розбавляють водою в пропорції 1:1.

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Як часто його слід використовувати? Як і у випадку зі штучними добривами, будь-який надлишок шкідливий. Тому не рекомендується використовувати ферментовану бананову шкірку для кожного поливу. Краще використовувати його кожного другого або третього поливу рослин у горщиках. Які види віддячать вам за використання домашнього бананового добрива чудовим ростом і цвітінням? Всі види кімнатних квітучих рослин, особливо орхідеї.

Ви думаєте про натуральні добрива для кімнатних квітів і відразу згадуєте про полив рослин водним розчином дріжджів? Правильно! Серед домашніх добрив для кімнатних квітів дріжджовий кондиціонер є одним з найбільш часто рекомендованих. Ви знайдете там такі інгредієнти, як: вітаміни групи В, вітамін Е, фосфор, магній і калій, а також марганець, йод, кальцій, цинк і залізо. Дріжджове добриво для кімнатних рослин стимулює рослини до росту, забезпечує більш рясне цвітіння та зміцнює кореневу систему. До того ж воно дешеве — для його приготування знадобиться лише кубик свіжих дріжджів або одна упаковка сухих дріжджів і вода.

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Найкращим дріжджовим добривом для кімнатних рослин є неферментоване добриво — просто почекайте годину після розчинення дріжджів у воді (50 г на 5 л) і негайно полийте. Особливо рекомендується для орхідей і гіацинтів.

Раніше фахівці пояснили, як приготувати і як використовувати для підживлення рослин «гречану» воду, а також як правильно підгодувати кімнатні рослини хлібом та яким саме.

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