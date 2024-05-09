Ви й не здогадувалися: навіщо знавці додають корицю у вазони з квітами

Домашні квіти можна підживлювати як магазинними засобами, так і готувати їх самостійно. Наприклад, добриво можна зробити зі скоринок гранатів та бананів. Допомогти покращити вигляд квітів може ще один «кухонний» засіб — кориця.

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Цей засіб, як стверджує glamour.kyiv.ua, відновлює рослини після зими, покращує їхній вигляд, запобігає деяким хворобам, а також допомагає відлякує шкідників, зокрема, мурах.

Для цього достатньо взяти лише одну чайну ложку кориці та посипати нею грунт в горщику.

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А ще можна у літрі теплої води розвести столову ложку кориці та настояти 24 години. Такий настій рекомендують використовувати один раз на два дні, якщо рослина погано виглядає.

Також порошок кориці можна додавати у грунт при пересадці квітів — його поміщають на дно вазону.

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Для того, щоб приготувати стимулятор росту, 4 таблетки аспірину подрібнюють та змішують з 2 ложками меленої кориці. Порошок заливають 5 літрами чистої води. Підживлення має настоятися 12 годин, а потім в нього можна опускати живці.

Про те, як потрібно доглядати за півоніїми, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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