Обійдемось без «хімії»: як самому виготовити ефективні та корисні добрива для розсади з підручних матеріалів

Багато дачників впевнилися в ефективності натуральних підживлень, які в рази підвищують урожайність багатьох культур на дачі.

Але не всі знають, що для підвищення темпів росту рослин можна використовувати практично всі інгредієнти, які легко знайти на кухні та в саду.

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Як зробити рідке добриво для рослин у домашніх умовах, розповідає Gardening know how.

Важливу увагу видання радить приділити рідким добривам — це практично поживні речовини, розчинені у воді, якими можна поливати ґрунт або розпорошувати безпосередньо на рослини.

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Рідкі добрива стають дедалі популярнішими з кількох причин:

- їх легше наносити і вони діють швидше, ніж гранульовані продукти.

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- їх можна розподіляти рівномірніше.

Рідини добре підходять для підживлення розсади та нових рослин, а також можуть застосовуватися для підживлення у середині сезону.

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Гранульовані продукти створюють зони з високим вмістом солі, яких коріння часто уникає. Рідини не викликають цієї проблеми.

Рідкі добрива для рослин особливо корисні для нових саджанців та контейнерних рослин. Вони також можуть стимулювати зростання грядкових рослин ранньою весною та протягом усього вегетаційного періоду.

Добрива забезпечують рослини трьома основними поживними речовинами: азотом для росту листя, фосфором для росту коріння та калієм для цвітіння та плодоношення. Рослинам також потрібні багато мікроелементів, такі як залізо, мідь і марганець.

Саморобне рідке добриво не може дати такого ж широкого набору поживних речовин, як куплене в магазині, але можна певною мірою маніпулювати співвідношенням, вибираючи інгредієнти:

Азот — гній, бур'яни, скошена трава, живокіст, кропива.

Фосфор — бананова шкірка, лобода, живокіст.

Калій — бананова шкірка, кульбаби, кропива, живокіст, огірковик, цибуля, хвощ, цикорій.

Домашнє рідке добриво для рослин, відоме як чай компосту, легко приготувати самому. Видання наводить кілька простих рецептів, як це можна зробити.

Чай із бур'янів— це багате добриво, яке забирає поживні речовини з бур'янів без насіння.

Наповнити бур'янами приблизно наполовину відра, додати води, бажано дощової.

Накрити відроо сіткою, щоб комарі не відкладали яйця у воді.

Залишити на кілька днів або кілька тижнів, щоб воно настоялося.

Потім процідити бур'яни й використовувати рідину як добрива.

Це добре універсальне добриво для будь-якої суміші бур'янів. Застосовувати його не частіше, ніж раз на два тижні.

Компостний чай — дворові та кухонні відходи -це чудова закваска для рідких добрив. Компост забезпечує широкий спектр поживних речовин, але у твердому вигляді його необхідно змішувати з ґрунтом. Компостний чай як рідке добриво можна використовувати у будь-який час для покращення здоров'я та росту рослин.

Спочатку треба видалити з компосту більші шматки відходів, які не повністю розклалися, й насипати у відро, приблизно на одну третину. Долити до повного відра води й залишити на один-два тижні.

Процідити суміш та використовувати рідину для поливання рослин. Найкраще використовувати суміш одразу після того, як її процідити, але можнавикористовувати компостний чай кожні кілька тижнів.

Гнойовий чай. Готується з відходів від сільськогосподарських тварин. За його допомогою можна значно підвищити рівень азоту. Але надлишок азоту може стати проблемою, особливо для квітучих та плодоносних рослин. Надлишок азоту сприяє зростанню листя над квітами.

Одну третину відра або іншої ємності наповнити гноєм та залити водою. Залишити на кілька днів, щодня помішуючи. Процідити чай або дати гною осісти на дно й злити рідину, яку можна використовувати. За необхідності, її можна розбавити. Колір має бути схожим на холодний чай, інакше він буде занадто міцним. Обробляти рослини щотижня чи через два тижні.

Для приготування гною можна використовувати відходи курей, качок, гусей, кроликів, коней, корів або овець. Гній кішок, собак та інших тварин може містити шкідливі патогени.

Настоянка бананової шкірки. Поставити в холодильник глечик або банку з водою й додати шкірку від бананів. Холодна температура не дозволить їм стати смердючими. Приблизно через тиждень процідити суміш, щоб отримати настоянку, багату на калій.

Така настоянка прискорить цвітіння та плодоношення таких рослин, як помідори, перець та кабачки. Поливати нею розсаду та рослини кожні кілька тижнів протягом вегетаційного періоду.

Також можна компостувати бананову шкірку, щоб збагатити домашній компост.

Чай із яєчної шкаралупи містить кальцій — мікроелемент, який корисний багатьом рослинам. Цю настоянку варто використовувати своєму городі, щоб сприяти здоровому зростанню та запобігти гниттю кінчиків квіток.

Щоб приготувати кальцієве добриво, треба відварити 10−12 порожніх та чистих яєчних шкаралуп у 4 літрах води. Залишити на 24 години або довше. Процідити та використовуйте рідину для поливу рослин.

Також для того, щоб наростити врожай, можна поєднувати підживлення овочів органічними добривами за суто агротехнічними рішеннями. Зокрема, висадка томатів за методом Маслова дозволить збільшити урожайність приблизно у 8 разів.

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